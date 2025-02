Makoke recibe un duro varapalo: la rechazan a dos semanas de empezar 'Supervivientes'

A falta de dos semanas para el estreno de 'Supervivientes 2025', el reality de aventuras de Telecinco ya ha confirmado a los primeros concursantes que viajarán a Honduras: Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi y Almácor. La nueva edición arrancará el jueves 6 de marzo con Jorge Javier Vázquez como presentador de la gala principal, mientras que Sandra Barneda se encargará de 'Conexión Honduras' los domingos y Carlos Sobera liderará 'Tierra de Nadie' los martes. Laura Madrueño, por su parte, volverá a estar al frente de la retransmisión desde la isla.

Entre los fichajes confirmados, la participación de Makoke era una de las más esperadas. La colaboradora televisiva llevaba años intentando concursar en el programa y estuvo a punto de hacerlo en la edición en la que participó su exmarido, Kiko Matamoros. Sin embargo, el colaborador se negó a coincidir con ella en el reality, por lo que la espera se ha prolongado hasta 2025. Ahora, finalmente, tendrá la oportunidad de enfrentarse a la supervivencia extrema en los Cayos Cochinos.

Pero su paso por el concurso tendrá una ausencia notable: su hija, Anita Matamoros, ha descartado acudir a los platós de 'Supervivientes' para defenderla. “¡Sí, hombre! Esos platós no los controlo yo, no los manejo”, ha asegurado a Europa Press. La influencer, sin embargo, ha dejado claro que apoya totalmente la participación de su madre y confía en que hará un buen concurso: “A mí me hace mucha ilusión que vaya a vivir algo así. Estoy muy expectante a ver qué tal lo hace, pero creo y espero que lo va a hacer estupendamente”.

Anita Matamoros ha señalado que la parte más difícil para su madre será la falta de contacto con sus seres queridos, especialmente con sus nietos, Javi y Bianca, hijos de su hermano Javier Tudela. “Lo que más le va a costar es la cabeza. El momento de bajón de echar de menos a sus nietos, a su pareja y a nosotros”, ha comentado. Además, ha apuntado que Makoke podría tener dificultades con una de las pruebas más icónicas del concurso: “También creo que va a llevar fatal lo de tirarse del helicóptero”. En cuanto a su posible participación en el reality en el futuro, la influencer ha sido tajante: “Ponerme a prueba de esa forma me encantaría, pero no es mi formato”.