Pelayo Díaz calienta motores antes de ‘Supervivientes 2025’ hablando de su caché: “Ha subido”

A pocas semanas de su debut en 'Supervivientes 2025', Pelayo Díaz ha dejado claro cómo afronta su primera experiencia en un reality. En una entrevista para Lecturas, el estilista ha revelado que ya negoció su participación hace una década sin llegar a un acuerdo. “Cuando me llamaron pensé: ‘Uff, otra vez’, porque hace casi diez años negociamos y no llegamos a un acuerdo económico”, explica. Finalmente, esta vez su respuesta ha sido diferente: “Les dije ‘el caché no ha bajado, ha subido. Han pasado 10 años y en este tiempo, Pelayo como personaje ha evolucionado’”.

El diseñador, que formó parte del equipo de 'Cámbiame', asegura que su presencia en el reality no ha pasado desapercibida. “Cuando voy a un programa la repercusión es enorme, y al día siguiente, diga lo que diga, copo todos los titulares. Eso tiene un valor”, afirma sobre su impacto mediático. Además, cree que su confirmación en el concurso ha causado inquietud entre algunos de sus compañeros de edición: “Estoy seguro de que cuando salió mi confirmación alguno de los otros participantes se habrá hecho caquita, y me parece muy bien porque voy a ganar”.

Pelayo también ha hablado sobre los perfiles con los que no le gustaría convivir en la isla: “Te pongo un ejemplo del prototipo que me resultaría difícil para la convivencia: el machirulo ibérico, heterosexual. Un Torrente de la vida. No puedo con gente así”. Asegura, además, que no le afectan las opiniones de otros concursantes: “Me dan igual, mi vida no la decide si va uno o va otro. Nadie es tan importante para mí. Yo sí que sé que les doy miedo”.

El estilista, que ya se está preparando para la aventura, tiene claro su enfoque para el concurso. “Quiero aportar mi esencia, quiero un poco de lujo, quiero elevar el nivel de los Cayos Cochinos”, dice, destacando su particular estilo: “No tengo ropa de Primark, tengo ropa de Dolce & Gabbana, de Dior. El morbo de ver cómo esa seda se va desgastando…”. Aun así, está dispuesto a adaptarse a la supervivencia: “Pelayo se convertirá en un superviviente. Con taparrabos, barba, palo y a por todas”.