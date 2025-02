El lado oscuro de la televisión: dos presentadoras denuncian el acoso sexual en los años 80 y 90

El programa '59 segundos', presentado por Gemma Nierga en La 2, abordó este miércoles el papel de la mujer en la televisión de los años 80 y 90, coincidiendo con el estreno de un documental en la plataforma Max que analiza este fenómeno. Para el debate, el espacio contó con la participación de Loreto Valverde y María Abradelo —quienes también aparecen en la producción—, junto a Carlota Corredera, Víctor Amela, Ana Pardo de Vera y Bob Pop.

Durante la conversación, Valverde y Abradelo aseguraron no haberse sentido "mujeres florero" en sus trayectorias, aunque Corredera matizó que la percepción personal no anulaba la realidad del medio: “Una cosa es cómo te sientes y otra cómo te tratan”, afirmó, en referencia a la cosificación femenina utilizada como reclamo de audiencia en aquella época. Nierga, además, planteó un asunto que surge en el documental: “Algunas insinuáis que tuvisteis que lidiar con jefes babosos, os pregunto directamente por ello”.

María Abradelo fue tajante en su respuesta. “Es cierto”, confirmó, antes de relatar su experiencia personal. “Quizá no he hecho más porque no he pasado ningún peaje en mi vida”, afirmó, aclarando que esos “peajes” consistían en mantener relaciones con directivos para acceder a más oportunidades. “Me he levantado de un despacho y me han dicho que en esta cadena no triunfarás porque no chupas…”, lamentó.

Por su parte, Loreto Valverde explicó que, aunque en televisión no había sufrido este tipo de situaciones, sí las vivió en el ámbito teatral: “He tenido que parar los pies”, reconoció. Abradelo, en la misma línea, compartió otro episodio vivido en el pasado: “He llegado a dar una bofetada e irme del despacho”, aseguró, reflejando la crudeza de algunas experiencias que marcaron a las mujeres del medio en aquellas décadas.