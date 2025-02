Una soltera de 'First Dates' con cáncer terminal quiere un hombre para siempre: “Busco un novio eterno”

Loli llegó a 'First Dates' con ganas de disfrutar el tiempo: “El presente es un regalo y por eso se llama presente”. Su encuentro con Carlos Sobera comenzó con una anécdota divertida, pero pronto la conversación tomó un giro más personal cuando compartió su historia: “Tengo cáncer de útero desde hace dos años y medio”. La soltera recordó el momento en que preguntó a su médico si iba a morir y la respuesta que recibió: “Arregla las cosas con tus hijos porque seguramente seis años de vida no te quedan”. Seis meses después de aquella conversación, Loli asegura: “No tengo intención de morirme, pero la realidad es la que es”.

La actitud ante la vida es fundamental para ella y cree que la muerte debería estar más presente en el día a día. “Dejas de tener miedo y te entran más ganas de vivir”, explicó. Ahora busca una relación estable con alguien que sea su “novio eterno, pero no siempre”. Su cita fue Josep, un hombre con el que, desde el principio, sintió que no encajaba del todo: “Nada más verlo, vi a un señor, y yo quiero a alguien más joven”. Durante la cena, Josep quiso conocer más sobre la vida de Loli y, al hablar sobre su enfermedad, la conversación se desvió hacia la autoayuda, algo en lo que él no creía demasiado.

Las diferencias entre ambos quedaron aún más claras cuando hablaron de sus aficiones. Josep disfruta de la tranquilidad, la lectura y los paseos por el campo, mientras que Loli prefiere el humor y la diversión. “Yo no le he dicho que se me murió una hija y mi hermana de cáncer”, afirmó Josep, dejando claro que prefería no abordar temas difíciles en una primera cita. Las pullas no tardaron en aparecer: cuando Loli sacó su lupa para leer, Josep bromeó con que “por eso necesitas a un hombre más joven, para que te lea”.

En la decisión final, ambos coincidieron en que no había surgido conexión. Josep fue claro al decir que no quería repetir la cita, aunque le deseó lo mejor a su compañera. Loli, por su parte, expresó que en este momento de su vida solo busca disfrutar. “Igual no es lo adecuado, pero ahora solo quiero divertirme”, afirmó antes de despedirse de su cita en 'First Dates'.