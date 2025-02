La inesperada aparición de un político en 'La Revuelta' de Broncano deja momentos insólitos: "Me expulsaron"

La noche del martes 18 de febrero, ‘La Revuelta’ de David Broncano contó con un espectador inesperado. Entre el público del programa se encontraba Edmundo Bal, ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, quien no dudó en intervenir cuando tuvo la oportunidad. Su presencia llamó la atención tanto de los asistentes como del propio Broncano, que bromeó con la trayectoria política del de Huelva.

Bal, que dejó la política tras las elecciones de 2023 para retomar su carrera como abogado del Estado, hizo referencia a su salida de Ciudadanos, asegurando que no fue voluntaria: “Me expulsaron de Ciudadanos porque soy un tipo revoltoso. Me echó el secretario general por aquel entonces, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado por el PP”.

Durante la conversación, Broncano no perdió la oportunidad de ironizar sobre la situación del partido. “Ciudadanos es un sembrao, el parking del Fabrik”, comentó el presentador, a lo que Bal respondió restando importancia a la formación actual: “Todavía hay dinero, existen, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones. Son como una asociación de vecinos. Yo ya no me dedico a la política”.

El exdiputado también reveló que mantiene contacto con algunos antiguos compañeros de partido, entre ellos Albert Rivera. “Es presidente de un club de negocios. Se dedica a sus cosas”, comentó sobre el que fuera líder del partido naranja. Sin embargo, reconoció que con otros miembros de la formación, como Juan Carlos Girauta, ya no tiene relación.