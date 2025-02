Un soltero ‘inalcanzable’ y una cita sin frenos: el encuentro más surrealista de ‘First Dates’

Santi, profesor en la Escuela Superior de Arte de Sevilla, llegó a 'First Dates' con las gafas de sol puestas y una explicación para ello: se había operado recientemente de una catarata. Confesó a Carlos Sobera que lleva toda la vida soltero, ya que su pasión por la pintura lo absorbe por completo: “Es muy incómodo levantarte a las tres de la mañana para pintar un sueño que has tenido”.

Su cita, Magda, de 55 años, también es artista. “Pinto, hago esculturas, toco el piano…”, explicó antes de sentarse a la mesa. Al verla entrar, Santi resopló y Matías le preguntó si podría inspirarle en sus próximos cuadros. Su respuesta fue contundente: “Mis alumnos me van a matar”. Desde el primer momento dejó claro que no sentía esa chispa especial: “No he sentido algo que me eleva, algo que me deja fuera de sí”, le dijo a su cita.

La cena avanzó con momentos cada vez más surrealistas. Magda no estaba dispuesta a dejar de ser el centro de atención y, tras un brindis “por el amor y por las naranjas de la Vega del Guadalquivir”, se sentó sobre Santi. El soltero, sorprendido, le pidió que volviera a su asiento: “Invade todo el espacio, le ha faltado ponerme unos candados”. La soltera insistió en que quería posar desnuda para un pintor, y en medio de la conversación lanzó una pregunta inesperada al oído de Santi: “¿Tienes fimosis?”.

El soltero, completamente en shock, no daba crédito a lo que estaba viviendo. Magda explicó que siempre hace esa pregunta tras una experiencia personal, pero Santi solo acertó a decir: “Me he quedado alucinado”. La cita terminó con Magda intentando seducirlo hasta el último momento, pero al ver que no lo conseguía, decidió rechazar una segunda cita. Santi, visiblemente aliviado, se despidió cantando: “Adiós con el corazón, que con el alma no puedo”.