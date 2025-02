Jordi Roca desvela su fortuna en 'La Revuelta' y sorprende a Broncano con esta pequeña trampa

Jordi Roca acudió este lunes a 'La revuelta', donde presentó su nuevo libro de recetas y compartió anécdotas sobre su trabajo en El Celler de Can Roca, el prestigioso restaurante que gestiona junto a sus hermanos Joan y Josep. Durante la charla, David Broncano quiso saber si el repostero es uno de los cocineros más ricos de España, pero Roca lo negó rápidamente.

El presentador le preguntó entonces quién cree que ha ganado más dinero en la historia de la gastronomía española. Grison sugirió nombres como los jueces de 'MasterChef' y Karlos Arguiñano, y Roca estuvo de acuerdo: "Jordi (Cruz) y los demás están forradísimos, pero Arguiñano es el que se lleva la palma, seguro. Escuela, productora, libros cada año...".

Sobre su propia economía, el chef explicó que todo lo que él y sus hermanos ganan lo reinvierten en el restaurante, por lo que sus ingresos no son tan altos como podría parecer. Sin embargo, respondió sin rodeos a la famosa pregunta de Broncano sobre el dinero en su cuenta bancaria: "Te doy un dato: tengo entre 8 y 9 millones".

El plató estalló en aplausos hasta que Roca aclaró la cifra: "De pesetas". "Me gusta más en pesetas porque en pesetas soy millonario", bromeó el catalán. Broncano reaccionó con humor al inesperado giro: "Me había emocionado, Jordi, porque pensaba que tenías el presupuesto de un futbolista del Valencia y no".