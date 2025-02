Infidelidades, lágrimas y una decisión inesperada: así se vivió la hoguera más tensa de ‘La isla de las tentaciones’

Las hogueras en 'La isla de las tentaciones' continúan generando momentos de máxima tensión. En la última entrega, los concursantes vivieron una noche de revelaciones y emociones extremas, donde solo uno de los cinco novios logró mantenerse fiel. “Cuatro de cinco”, comentaban las chicas al descubrir la situación en sus respectivas parejas.

Joel, incapaz de soportar más la incertidumbre, solicitó una hoguera de confrontación con Andrea. “Quiero una hoguera de confrontación con ella, le debo muchas explicaciones, me siento muy culpable porque el que le he fallado he sido yo”, confesó ante Sandra Barneda. Mientras tanto, Andrea explicaba su acercamiento a Borja: “Si veo que mi pareja no me respeta, ¿por qué tengo que hacerlo yo con una persona que me gusta?”.

El descontrol fue una constante durante la noche. Sthefany, al ver a Tadeo besándose con Mayeli, salió corriendo de la hoguera con gritos de rabia: “¡Qué asco! Ni me duele, se lo regalo, no quiero más nada”. Por su parte, Tadeo reaccionó con furia al ver a su novia en actitud cómplice con Simone: “Decepción tras decepción, la veo entregaíta, ha llegado el papá italiano y ella con la babita caída todo el día”.

Bayán tampoco contuvo su indignación al ver a Eros lamentarse por su infidelidad. “No veo amor en estas lágrimas, está sufriendo por Érika, pero como queda mal llorar por ella, hace ver que es por mí”, expresó con incredulidad. Mientras tanto, Eros se revolvía al ver imágenes de su novia con Torres: “Qué puto asco, se me revuelve el estómago”.

Álvaro, por su parte, vivió un momento de crisis al darse cuenta de su atracción por Érika, lo que dejó a Alba completamente desconcertada. “No le reconozco, no es mi novio”, aseguró tras ver las imágenes. A pesar de ello, Álvaro intentó justificarse: “Encima yo estoy tentándome, y es lo que tengo que hacer para que vea que yo la elijo a ella siempre”.