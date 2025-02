Jana descubre algo que lo cambiará todo en los próximos capítulos de 'La promesa'

Avance del capítulo 529 del lunes 17 de febrero

El embarazo de Jana no ha mejorado en absoluto su relación con Cruz. Las palabras a destiempo de Leocadia provocan un desencuentro terrible entre ellas. María Fernández está obsesionada, pensando que un demonio la ha poseído. La doncella sigue encontrando pruebas de que tiene un demonio dentro. Curro vive obcecado con Ramona. Por mucho que proteste, el chico no se irá hasta que ella decida ayudarlos a Jana y a él.

Un poco de ayuda es lo que Simona y Candela pretenden darles a los necesitados de Samuel. Aunque la labor se torna difícil cuando Petra las intercepta intentando llevarse algo de comida. Para Ricardo también está siendo complicado gestionar la situación con Ana, Santos y Pía; especialmente, cuando esta última le deje claro que no está de acuerdo con su proceder.

Avance del capítulo 530 del martes 18 de febrero

Ángela le dice a Teresa que sospecha que la familia Luján está planeando casar a Curro con una rica heredera para salvar La Promesa. El marqués se enfrenta a su esposa por haber engañado a Martina y Cruz, tras disculparse con su marido, sugiere que quizás Jacobo podría intervenir para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Catalina confiesa a María Fernández que está enamorada de Adriano, el padre de sus hijos. Ana descubre que Santos no se ha ganado muchos amigos, en gran parte por su relación con Petra, a la que le hace un desplante.

Pía se enfrenta a Ana y la acusa de no ser honesta. Jana oculta a Manuel las palabras crueles de su madre sobre su embarazo, pero confía en Pía, desahogándose sobre los recuerdos perdidos de la habitación secreta. Aunque Curro la está ayudando a juntar las piezas, la verdad sigue eludiéndola... hasta que Jana hace un macabro descubrimiento que lo cambia todo.

Avance del capítulo 531 del miércoles 19 de febrero

La marquesa ha conseguido contactar con Jacobo, quien no tarda en aparecer por el palacio para sorpresa de Martina, que aún no se ha recuperado del intento de engaño de sus tíos. Jana no puede parar de dar vueltas a su descubrimiento y busca desesperadamente una explicación. La inesperada llegada de alguien la hará vislumbrar una solución a este enigma.

Petra intenta ocultar su contrariedad al verse apartada por Santos, quien fantasea con una posible reconciliación entre sus padres. Tras el inesperado regreso de Jacobo y la excesiva amabilidad de los marqueses, Leocadia pide a su hija Ángela que esté ojo avizor a las posibles intenciones de Cruz, convencida de que tiene un plan oculto.

Avance del capítulo 532 del jueves 20 de febrero

Tras un emotivo reencuentro, Jana muestra a Ramona unos objetos encontrados en la habitación secreta y ella los reconoce como pertenecientes a Dolores. Cruz y Petra se enteran de la visita de Ramona, lo que causa gran inquietud en la marquesa. Antes de enseñarle la habitación a Ramona, Jana muestra a Curro su gran descubrimiento, pero siguen sin encontrar una respuesta clara. Los marqueses le explican a Jacobo por qué le han hecho venir, para que defienda ante Martina que se vendan las tierras de La Promesa. El hambre sigue acuciando en la planta de servicio, pero María Fernández convence a sus compañeros de que cambien el talante.

Santos parece ilusionado, mientras su madre Ana consigue un trabajo en la panadería de Luján y Rómulo le pregunta a qué ha venido a La Promesa. Samuel le saca la idea de la cabeza a María Fernández de que esté endemoniada, pero a ella, él cada vez le gusta más. Ángela advierte a Curro sobre sus sospechas de que su familia está planeando un matrimonio arreglado para él, lo cual deja a Curro desconcertado.

Avance del capítulo 533 del viernes 21 de febrero

La revelación de Ángela tiene poco efecto en Curro, cuya reacción será la opuesta a la que pensaba ella. Catalina y Alonso siguen sin llegar a un acuerdo por la finca, pero es posible que la intervención de Jacobo haga que Martina se decante por una de las dos opciones. Samuel se da cuenta de que María Fernández lo sigue evitando. Al sacerdote no le queda otra que confesar una verdad que la doncella no espera en absoluto. Cruz no aguanta a Jana, pero le molesta más todavía que haya traído a Ramona a La Promesa. La marquesa se pone firme: nada de visitas indeseadas. Catalina avanza con su embarazo, mientras lidiar con los problemas económicos y sufre los achaques de su estado.