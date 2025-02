'Supervivientes' anuncia a su primer concursante, que vuelve a Telecinco tras su paso por 'MasterChef'

'Supervivientes' calienta motores en Telecinco. El reality está a punto de llegar a la cadena de Mediaset y ha anunciado anoche en 'De viernes' a su primer concursante oficial, que vuelve a Telecinco tras su paso por 'MasterChef'.

Se trata de Pelayo Díaz, estilista y colaborador de televisión: "¡Soy oficialmente concursante de ‘Supervivientes 2025’!", anunciaba en el vídeo.

El asturiano reconoce que tiene ganas de enfrentarse a la aventura que supone el concurso de supervivencia: "Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!".

Pelayo Díaz saltó a la fama con su participación en el programa 'Cámbiame', en Telecinco llegando incluso a presentar las Campanadas de 2015 junto a sus compañeras de programa. También ha participado como colaborador en 'Gran Hermano Vip' o Sálvame.

Ahora regresa a su cadena de origen tras haber pasado por 'D Corazón' y 'MasterChef Celebrity' en La 1, y tras haber sido colaborador de 'Espejo Público' en Antena 3.