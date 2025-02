Silvia Intxaurrondo denuncia un "veto" del PP en TVE tras su entrevista a Feijóo: "Se llegó a pedir mi cabeza"

Silvia Intxaurrondo ha hablado abiertamente sobre la ausencia del Partido Popular en ‘La Hora de La 1’. Durante su intervención en el programa ‘Carne Cruda’, la periodista aseguró que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha impuesto un "veto" a su espacio informativo. "El Partido Popular me ha vetado. No quieren venir", afirmó, insistiendo en que esta situación es real y se ha mantenido desde la campaña electoral de las generales de 2023. Según explicó, la decisión de los populares se remonta a su entrevista con Feijóo, en la que corrigió en directo una afirmación incorrecta del líder del PP sobre la revalorización de las pensiones.

El momento generó un gran revuelo en su día, con Feijóo pidiendo a la periodista que rectificara, algo que ella no hizo. Al contrario, se reafirmó en su postura y, meses después, cuando fue galardonada con un Premio Ondas en 2023, mencionó las "presiones" que sufrió TVE tras aquella entrevista: "Lo que ha trascendido en los medios de comunicación es que se llegó a pedir mi cabeza". Pese a ello, Intxaurrondo se mantuvo firme en su forma de ejercer el periodismo: "Entiendo que molesta, pero yo lo voy a seguir haciendo".

No es la primera vez que Intxaurrondo se enfrenta a situaciones similares. En 2020, cuando dirigía el ‘Telenoticias Fin de Semana’ en Telemadrid, tuvo un tenso intercambio con Isabel Díaz Ayuso, preguntándole si el personal sanitario de los hospitales madrileños no se vería afectado por el traslado al nuevo hospital Isabel Zendal. Aquella entrevista también generó controversia y, meses después, la periodista dejó la cadena pública madrileña tras la llegada de José Antonio Sánchez como administrador provisional, tras una reforma promovida por Ayuso. "Me consta que la televisión pública madrileña no está pasando su mejor época en cuanto a periodismo", comentó en su entrevista, asegurando que Telemadrid "muchas veces se hace cargo de bulos" y ofrece "informaciones a medias para sembrar incertidumbre".

Por otro lado, Intxaurrondo defendió el papel de TVE como un canal que debe ser competitivo en audiencias sin perder su rigor informativo. "Hay gente que dice que la televisión pública tiene que hacer lo que no hacen las privadas porque no da audiencia, pero la financiamos entre todos. En mi opinión, una televisión pública tiene que llegar al mayor número de gente de la forma más honesta y, por supuesto, entretenida", concluyó, citando el caso del éxito de David Broncano en la franja nocturna.