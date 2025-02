'Maestros de la costura Celebrity' tiene tan clara su próxima expulsada que no se marchan a deliberar: el adiós más directo

La segunda entrega de ‘Maestros de la costura Celebrity’ dejó momentos de alta tensión, desafíos inesperados y una eliminación que no dio pie a discusión. Llos aprendices se enfrentaron a nuevas pruebas que pusieron a prueba su creatividad y habilidades con la aguja. La noche comenzó con un reto individual en el que tuvieron que confeccionar una prenda basada en dos tendencias de moda opuestas: la estética ‘coquette’ y el estilo ‘mob wife’. Mientras que algunos como Eduardo Casanova, Pilar Rubio y Laura Sánchez convencieron al jurado con sus diseños, otros como Carmen Farala, Canco Rodríguez y Rosa López recibieron duras críticas por no ejecutar correctamente sus prendas.

El segundo desafío puso a los concursantes a trabajar en equipo reproduciendo piezas de la firma española Is Coming. Divididos en dos grupos, el equipo liderado por Pilar Rubio sufrió tensiones internas debido a la falta de organización, lo que generó quejas entre sus compañeros, especialmente por parte de La Terremoto y Rosa, quienes se sintieron desplazadas. La presión aumentó cuando Pilar rompió a llorar ante las críticas de sus compañeros. Finalmente, el equipo contrario, encabezado por Carmen Farala, se llevó la victoria, dejando en la cuerda floja a Pilar, Edu Soto, Canco Rodríguez, La Terremoto, Carmen Farala, Laura Sánchez y Rosa López.

El último reto de la noche giró en torno a la inteligencia artificial y el ‘upcycling’, donde los aprendices debían transformar prendas en desuso en nuevos diseños con identidad propia. La dificultad de la prueba llevó a Rosa a solicitar ayuda a Eduardo Casanova durante 20 minutos, pero ni siquiera con su apoyo logró completar su diseño. Al presentar los resultados, el jurado destacó la creatividad de Pilar, la audacia de Edu y el esfuerzo de Laura, mientras que señalaron la falta de acabado en el trabajo de Canco y los errores de ejecución de La Terremoto.

Ante la imposibilidad de completar su prenda y no haber cumplido con los requisitos básicos del reto, los jueces no necesitaron deliberar para tomar la decisión. "Dos de las normas son bordar siempre y poder lucir la prenda. En esta prueba hay una aprendiz que no ha cumplido ninguna de las dos reglas. Por lo que no nos queda más remedio que comunicar que el aprendiz que no continúa en el taller es Rosa", anunciaron, provocando la salida de la cantante sin opción a réplica. Con esta expulsión, ‘Maestros de la costura Celebrity’ vivió una de sus eliminaciones más contundentes de la edición.