Christian Gálvez sorprende a Patricia Pardo en pleno directo con un romántico gesto por San Valentín

El amor entre Patricia Pardo y Christian Gálvez sigue siendo protagonista tanto dentro como fuera de los platós de televisión. Este 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, el presentador sorprendió a su mujer enviándole un ramo de rosas rojas en pleno directo de 'Vamos a ver', lo que provocó la emoción de la periodista.

Nada más recibir el ramo, Patricia Pardo no pudo evitar las lágrimas. “No me lo puedo creer. Yo no quería llorar. ¿De quién es el ramo?”, preguntó conmovida antes de darse cuenta de que el detalle venía de su marido. “Muchas gracias, Chris. Te quiero mucho. Yo no quería llorar”, expresó con la voz entrecortada, dirigiendo también unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de programa.

Este no ha sido el único gesto romántico de la pareja en televisión. En septiembre, Pardo ya protagonizó un emotivo momento cuando presentó en su programa el nuevo concurso de Gálvez. En aquella ocasión, Patricia destacó el talento y esfuerzo de su marido, asegurando que “era una tremenda injusticia” que un profesional como él estuviera sin programa: “Siempre invoco a las meigas para que todo vaya bien a la gente que quiero, y tú eres a quien más quiero en este planeta”.

La conexión entre ambos es evidente, y sus compañeros han sido testigos de su felicidad. En el 41 cumpleaños de la presentadora, Joaquín Prat destacó su excelente momento personal y profesional, a lo que Pardo respondió con emoción: “Sí, 41 años ya… Muchas gracias. En lo personal, desde luego que estoy en mi mejor momento”.