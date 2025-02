Anabel Pantoja y David Rodríguez afrontan la recta final de la investigación judicial mientras surgen rumores sobre su relación

La investigación judicial que afecta a Anabel Pantoja y David Rodríguez podría estar a punto de cerrarse, según adelantó la periodista Leticia Requejo en 'TardeAR'. La jueza encargada del caso estaría valorando archivarlo, algo que habría traído tranquilidad a la pareja. Sin embargo, mientras se resuelve su situación legal, han surgido rumores sobre un posible distanciamiento entre ellos. Isa Pantoja ha querido aclarar en 'Vamos a ver' cómo es realmente su relación en estos momentos, asegurando que ambos siguen juntos y afrontando la situación con entereza.

Isa Pantoja ha explicado que su prima está intentando recuperar la normalidad, aunque es consciente de que la situación sigue siendo complicada. "Cuando estás enfrentando este tipo de situación es con tu pareja con quien tienes que hacer piña. Están sobrepasados, pero no van a dejar de hacer su vida", aseguró en el programa de Telecinco. También ha señalado que Anabel y David han decidido pasar más tiempo a solas para recomponer su día a día: "Lo mejor que pueden hacer es su vida normal. Tienen que recuperar el tiempo perdido. Como pareja yo les he visto bien. Lo que pase en su casa solo lo saben ellos".

Actualmente, Anabel se encuentra en Canarias con su hija, mientras que David ha regresado a Córdoba por motivos laborales, aunque pasará el fin de semana con su familia. Además, los familiares que habían estado acompañándolos en las últimas semanas han regresado a sus respectivas casas y trabajos. Isa detalló que este era el plan inicial, aunque el ingreso hospitalario de la bebé prolongó la estancia de sus seres queridos: "El plan era volver a la normalidad de David, trabajar, hacer sus viajes, irse turnando, no dejar de hacer el trabajo. No era el plan de que estuviera tanta gente en la casa. Es bueno y necesario que estén solos".

En cuanto a la posibilidad de que Isabel Pantoja viaje a Canarias para visitar a su sobrina, la periodista Giovanna González ha afirmado en 'Vamos a ver' que, aunque inicialmente la tonadillera tenía esa intención, ha decidido no hacerlo por ahora: "Con este giro de guion decide que no va a ir a visitar a su sobrina porque ella lo que necesita ahora mismo es tranquilidad. Si aparece en la isla, se convertiría en el foco mediático".

Por otro lado, Kike Calleja ha revelado que la artista tampoco está cómoda con la exposición mediática de Antonio Abad, el peluquero de Anabel Pantoja, quien ha estado muy presente en la situación: "No le ha sentado bien esta exposición, era el paño de lágrimas de Anabel. No le sienta bien". Mientras tanto, el equipo legal de la pareja les ha pedido que mantengan la calma y no hagan movimientos hasta que finalice el proceso judicial.