Escándalo en el Benidorm Fest: el cuerpo de baile de Chica Sobresalto la acusa de dejarlas en la calle

Chica Sobresalto, participante de ‘Operación Triunfo 2020’ y concursante del ‘Benidorm Fest 2025’, se ha visto envuelta en una fuerte polémica tras la denuncia pública de su cuerpo de baile. Las bailarinas María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá han emitido un comunicado en el que aseguran que, tras la eliminación de la artista en las semifinales, fueron obligadas a abandonar su alojamiento sin previo aviso, incumpliendo el acuerdo inicial. “Nos informaron por WhatsApp de que debíamos abandonar el hotel de forma inmediata y sin ninguna alternativa”, relatan en su escrito, en el que también afirman que sus habitaciones fueron ocupadas por los músicos de la banda de Chica Sobresalto.

Las bailarinas detallan que, antes de la competencia, se acordaron unas condiciones concretas: “Un sueldo base, alojamiento individual y dietas cubiertas durante las dos semanas que dura el concurso, independientemente de nuestro pase a la final”. Sin embargo, su situación cambió tras la eliminación de la cantante. “Nosotras estábamos comprometidas con el proyecto y con el mensaje de la canción, y de repente nos dicen que ya no tenemos nada que hacer allí y que debemos irnos”, explican las bailarinas. También señalan que intentaron negociar una solución con el equipo de la cantante, pero aseguran que recibieron una respuesta “rotunda y contundentemente negativa”.

Ante la repercusión del comunicado, Chica Sobresalto ha decidido responder a las acusaciones a través de sus redes sociales. “Llevo unos cuantos años trabajando en esto, siempre lo mejor que puedo. Por supuesto, me equivoco y peleo cada día por subsistir en esta industria. La realidad es que estoy completamente sobrepasada por esta situación”, ha expresado Maialen. La artista ha explicado que, tras la eliminación, preguntó si debían quedarse en Benidorm y le informaron de que ella sí, pero que las bailarinas podían regresar a Madrid: “Decidí quedarme con mi banda, haciendo uso de las habitaciones y dietas que me correspondían, para trabajar en el concierto, canciones y producciones que teníamos por delante”.

En su respuesta, Chica Sobresalto también ha querido aclarar que ella misma dejó su habitación para que todas las bailarinas pudieran contar con alojamiento individual. Además, ha querido responder a la coreógrafa María Moreno, quien criticó la falta de reconocimiento hacia su equipo: “No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento y así se lo he hecho saber cada día que hemos convivido. No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona. He pedido perdón por privado y lo vuelvo a hacer en público”, ha concluido.