Àngel Llàcer confiesa en 'El hormiguero' que estuvo al borde de la muerte: "Me despedí de mis padres y mis amigos"

Àngel Llàcer ha reaparecido en 'El hormiguero' después de atravesar el año más complicado de su vida. El presentador y director teatral ha contado cómo una bacteria, que contrajo en Vietnam hace un año, le llevó al borde de la muerte: “Ha sido el peor año de mi vida y, a la vez, el mejor. He aprendido a caminar, antes solo sabía correr”. La infección, que en un principio pareció desaparecer con tratamiento, regresó meses después y se convirtió en una fascitis necrosante, una enfermedad grave que destruye el tejido muscular. “Si hubiera empezado en un órgano vital, me habría muerto en horas”, ha explicado. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que extirparle entre un 30% y un 40% del músculo del gemelo.

Durante su hospitalización, Llàcer llegó a asumir que no sobreviviría: “Yo tenía claro que me moría, la muerte estaba instalada en mí”. Según ha explicado, se despidió de sus seres queridos, pero tras la primera operación sintió que volvía a aferrarse a la vida. “Creo que me salvó el amor, no sabía que la gente me quería tanto”, ha asegurado. Sin embargo, la recuperación fue muy dura, ya que salió del hospital “completamente inválido” y tuvo que reaprender a caminar.

El artista ha explicado cómo la enfermedad ha cambiado su perspectiva sobre la vida. “Ahora hago solo las cosas que me apetecen, hablo muchísimo con la gente y me paro a escuchar”, ha comentado. Además, ha descubierto nuevas aficiones, como el bricolaje y el deporte. “Ahora hago mesas”, ha bromeado con su característico sentido del humor. También ha revelado que ha aprendido a gastar en sí mismo, aunque sigue siendo “tacaño para las cosas pequeñas que considera sobrevaloradas”.

Por último, Llàcer ha confirmado su regreso a 'Tu cara me suena', donde volverá a ocupar su silla como jurado. “Tengo claro que el día que esté curado del todo será cuando pueda volver a subirme a una mesa en el programa”, ha afirmado. También ha hablado de la salida de Carlos Latre, quien no estará en la nueva edición: “Al principio no me caía muy bien, no congeniábamos, pero ahora lo adoro. Ha estado pendiente de mí toda la enfermedad, es como mi hermano”.