El pasado televisivo de Montoya, de 'La isla de las tentaciones': de 'El chiringuito de Jugones' a 'El conquistador', pasando por un reality amoroso de Reino Unido

José Carlos Montoya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Su personalidad extrovertida y su manera de afrontar la experiencia han generado un gran revuelo en redes sociales, donde sus reacciones han sido objeto de múltiples comentarios y memes.

Sin embargo, su paso por el reality ha llevado también a que salgan a la luz aspectos de su pasado televisivo, como su faceta como cantante. Uno de los momentos que más ha sorprendido a los espectadores es su participación en 'El chiringuito de Jugones', donde en 2019 interpretó una de sus canciones en pleno plató.

Durante la emisión del programa deportivo conducido por Josep Pedrerol, Montoya presentó su tema "Vaya tela con la Manuela". En su intervención, el joven se mostraba entusiasmado con la oportunidad de actuar en televisión. “Para mí es un pasito más siempre, me lo tomo como una lucha constante, poco a poco sumando, constante”, aseguraba antes de comenzar a cantar, mientras acompañaba la actuación con palmas.

El vídeo de aquel momento ha resurgido en las últimas horas y se ha vuelto viral en redes sociales, donde los usuarios han reaccionado con sorpresa y humor. “Esto será IA, ¿no?”, bromeaba un usuario en X. “Lo que más me mata es que la canción se llama 'Vaya tela con la Manuela'”, comentaba otra usuaria, haciendo referencia a la coincidencia con el nombre de Manuel, el tentador de su pareja, Anita.

Montoya en televisión: de enamoradizo a aventurero

El actual concursante de 'La isla de las tentaciones' no solo ha buscado el amor en República Dominicana, sino que también lo ha hecho en los platós de Telecinco. El sevillano intentó conquistar a Carmen Saavedra en 'Mujeres y hombres y viceversa', pero además, hizo sus pinitos en un reality internacional: participó en el programa británico 'The language of love', donde tuvo que conquistar a mujeres inglesas con sus encantos.

Pero el chico no solo ha participado en televisión en formatos relacionados con el amor, y es que si ahora se rumorea que puede que sea concursante de 'Supervivientes', Montoya irá a Honduras con una gran experiencia sobre sus hombros, pues fue concursante de 'El conquistador' en RTVE. Allí no solo sobrevivió a los peligros de la naturaleza, sino que se llevó consigo a Anita Williams, con quien actualmente participa en el programa de Sandra Barneda.