Giro inesperado en el caso de Anabel Pantoja: la jueza ya habría tomado una decisión

Leticia Requejo ha revelado en 'TardeAR' una información clave en la investigación que involucra a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Según la periodista, la jueza que instruye el caso estaría considerando archivar la causa tras analizar las grabaciones de seguridad del parking donde se encontraba la familia el día en que se produjeron las lesiones en su hija.

Según apunta la colaboradora del programa vespertino de Telecinco, "en esas grabaciones se descartan muchas cosas, como por ejemplo un posible zarandeo y otra serie de cosas que se han insinuado".

Las imágenes, que fueron entregadas a la jueza el martes, han sido revisadas minuciosamente en las últimas 24 horas. Según la periodista, estos vídeos demostrarían que David no es responsable de los hechos que se investigan. Ante este nuevo escenario, el joven no tendría la obligación de volver a declarar: "La situación a esta hora sería archivar la causa, por eso a día de hoy David no tiene por qué volver a declarar".

Mientras tanto, la situación en la casa de Anabel Pantoja ha sido tensa en los últimos días, con rumores de una posible crisis de pareja. Sin embargo, diversas fuentes cercanas a la familia han desmentido cualquier distanciamiento. Además, Mariló, la ex amiga íntima de Isabel Pantoja, se ha involucrado en la defensa de David, asegurando que "es un buen padre".