Álvaro Benito explica su salida de 'El chiringuito de Jugones' y lo que supuso en su amistad con Pedrerol

Álvaro Benito ha concedido una entrevista a 'The Wild Project' en la que ha repasado su trayectoria como futbolista, músico y comentarista deportivo. Durante la conversación con Jordi Wild, el exjugador del Real Madrid explicó cómo comenzó su andadura en los medios y reveló los motivos de su salida de 'El Chiringuito de Jugones', programa en el que colaboró durante varios años antes de fichar por Movistar Plus+.

Benito recordó que su llegada a la televisión como comentarista se produjo en 2008, cuando Josep Pedrerol le contactó para participar en 'Punto Pelota', el programa de debate futbolístico de Intereconomía: “Me dice que está empezando un programa de tertulia de fútbol en televisión y que había pensado en mí. Yo le dije que nos habían dado muchas hostias en la música por venir del fútbol... Se lo agradecí, pero le dije que no. Me insistió durante meses y al final le dije ‘venga, voy’”. Su participación en el formato despertó su interés por el análisis del juego, lo que le llevó a sacarse la licencia de entrenador.

Respecto a su salida de 'El Chiringuito', Benito explicó que la decisión vino motivada por una oferta de Movistar Plus+ que consideró irrechazable. “Me voy porque me llega una oferta de Movistar Plus+ y hablo con Pedrerol. No se lo tomó muy bien en su día. En ese momento no le sentó muy bien, pero había que entenderlo. Era una oferta irrechazable y es mi ámbito. El ámbito más técnico del que yo podía hablar. A mí sinceramente las polémicas me dan igual, me interesan cero, cero patatero”, explicó, dejando clara su preferencia por un enfoque más analítico del fútbol.

A pesar de la tensión inicial, Benito aseguró que con el tiempo logró recomponer su relación con Pedrerol: “Todo empezó porque en una entrevista le puse muy bien y dije que tenía que agradecerle todo lo que hizo por mí. Gracias a él yo volví al fútbol, que lo había enterrado debajo de un montón de capas. Entonces me llamó y recuperamos la amistad. Es difícil llevarse mal conmigo, no soy rencoroso”. Finalmente, quiso destacar el papel de 'El Chiringuito' en la televisión: “Ese programa tiene su espacio y no tiene nada de malo que la gente se entretenga y se evada con eso”.