Eduard Fernández se abre con Évole en su entrevista más sincera: "Era adicto al alcohol y lo mezclaba con coca"

'Lo de Évole' emitió anoche, domingo 9 de febrero, una entrevista con Eduard Fernández, grabada antes de conocer que la Academia de Cine le otorgaba su cuarto Goya. En la conversación, Jordi Évole se trasladó hasta la casa del actor en el Pirineo para repasar su carrera y hablar de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Entre ellos, Fernández habló por primera vez sobre su lucha contra la adicción al alcohol y otras sustancias.

“Era adicto al alcohol, lo mezclaba con coca, a épocas. Bebía, y bebía más, y entré como en una espiral de no salir de ahí. La adicción da vergüenza, tardas tiempo en darte cuenta y sufres mogollón”, explicó el actor sobre una de sus etapas más oscuras. Fernández reconoció que la clave para salir de esa situación fue aceptar que necesitaba ayuda. “Lo más importante es que un día te des cuenta de que no puedes tú solo. Cuando empecé a beber ya a las 12 de la mañana chupitos... Mi chica me lo dijo de una manera muy hermosa: te quiero mucho, pero así no sé... y estuve dos meses en el centro”, recordó Fernández.

El actor también explicó que el inicio de su depresión y el problema con la bebida coincidieron con la ruptura con la madre de su hija, Esmeralda Berbel: “Lo pasé muy mal, fue muy difícil. Teníamos una hija y la proyección de toda una vida, por lo que sentí que era el fracaso de un proyecto”. Sin embargo, aseguró que pudo salir adelante, que ahora está “tratado” y que su hija Greta Fernández ha sido un gran apoyo en todo el proceso.

Durante la entrevista, Fernández y Évole también conversaron sobre los premios y el momento en el que se anuncian los ganadores. “La primera vez no sabía cómo iba el rollo y cuando vi al cámara delante de mí pensé que lo había ganado, porque si no no estarían enfocándome... y no veas la cara cuando dijeron el otro nombre”, relató entre risas. También habló sobre la tensión de esos segundos previos al anuncio: “El ratito que te están enfocando se pasa fatal. Ese primer segundo en el que dicen otro nombre lo aguantas bien, al cabo de cuatro segundos se te va descomponiendo la cara. Se pasa mal ahí eh”.

Para cerrar la entrevista, Fernández reflexionó sobre el valor de los premios en su carrera y cómo afectan a su visión de su propio trabajo: “El reconocimiento depende de lo que te importe. En mí tiene que ver el valor que le doy a la peli, o a la interpretación, si me gusta mucho o creo que está muy bien, me afecta mucho”. Sin embargo, tanto él como Évole coincidieron en una conclusión que repetían a lo largo del programa: “Al final casi nada es tan importante”.