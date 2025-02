Desokupa denuncia a esta conocida colaboradora de televisión: así responde ella a los ataques

Sarah Pérez Santaolalla, reconocida colaboradora de 'En boca de todos', el formato matinal de Cuatro, ha anunciado a través de sus redes sociales que la empresa Desokupa va a ejercer acciones legales contra ella por haber hablado de su ideología política en televisión.

Según cuenta la mujer en su perfil, "Desokupa anuncia una demanda contra mí por hablar de su ideología en televisión y no, no es un problema que Daniel Esteve y su banda vayan a un juzgado y me demanden. El problema es lo que hay detrás de este movimiento: es una práctica para intentar amordazar todo lo que digo, para intentar amordazar mis opiniones, para intentar silenciar mis expresiones, pero sobre todo para intentar coaccionar mi denuncia a todo lo que ellos son y hacen".

Pérez Santaolalla también comenta que "no hace falta ser un gran detective para saber cuál es su ideología. Ellos mismos la muestran en sus distintas entrevistas, en sus redes sociales, en sus canales de difusión. Además están muy orgullosos de pertenecer a este tipo de ideologías".

Finalmente, denuncia que "una organización y unos miembros que cada vez que puedan me ponen en el foco de sus seguidores y fanáticos para acosarme, para violentarme, para insultarme, para vejarme, cada día, como lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Las mismas organizaciones que hoy utilizan la ley pero que mañana no creen en ella y la vulnera. No entiendo una sociedad que no persiga y no denuncie las prácticas de este tipo de organizaciones. Pero os digo un secreto: aquí tampoco pasarán".