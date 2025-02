Antonio Banderas relata en 'Cuarto milenio' su momento más decisivo: "La vida, a veces, depende de un hilo tan fino como eso"

Antonio Banderas ha sido el invitado de 'Cuarto Milenio' este domingo 9 de febrero, donde ha compartido con Iker Jiménez algunos de los momentos más trascendentales de su vida. Durante la entrevista, el actor habló sobre su estrecha relación con el teatro y el poder que tiene este arte en su vida. “Para mí, el teatro es un refugio para la verdad. Tiene algo enorme de sobrenatural”, afirmó Banderas, quien actualmente protagoniza el musical 'Gypsy'. Sin embargo, el momento más impactante de la conversación llegó cuando relató el infarto que sufrió y el inesperado detalle que, según los médicos, le salvó la vida.

El actor recordó que todo comenzó la noche anterior al episodio, cuando su pareja salió en busca de una pastilla para el dolor de cabeza: “Mi chica tenía dolor de cabeza y no tenía ninguna pastilla. Fue a un pueblo de al lado, no la encontró en la farmacia y se metió en un supermercado. Cuando fue a pagar, una niña le dijo ‘se le ha caído a usted eso’ y eran las aspirinas”. A la mañana siguiente, mientras preparaba un té, comenzó a sentir un dolor en los brazos y una fuerte sensación de sueño. “Empiezo a notar un sudor frío, me faltaba el aire, con una sensación de mucho sueño. Tenía la sensación de irse y lo que te pide el cuerpo es abandonarte, dejarte ir. Notaba un dolor profundo en la mandíbula. Mi chica me dio dos de esas aspirinas y me llevaron al hospital”, explicó Banderas.

En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un infarto y que la rápida administración de las aspirinas había sido clave para su supervivencia: “La vida, a veces, depende de un hilo tan fino como eso”. Mientras pasaba la noche en el hospital, una enfermera le dijo algo que quedó grabado en su memoria: “El corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno al cuerpo, es un almacén de sentimientos”. A raíz de este episodio, el actor explicó que su forma de interpretar cambió por completo y que su sensibilidad se intensificó. “Recuerdo hacer 'Dolor y gloria' como si me hubieran quitado la piel, en un estado no febril, pero muy sensible a todo. Sentía que me abandonaba. Trabajaba con las emociones, salió un trabajo muy bello, muy real, muy natural. Sentía que me metía en la personalidad de Pedro”, detalló el intérprete.

Para el actor, esta experiencia supuso un replanteamiento de sus prioridades y de su manera de ver la vida. “Te das cuenta de que, cuando te colocas frente a la muerte, la vida cobra un valor extraordinario. Te das cuenta de la importancia de aprovechar cada segundo. Entonces, después de esa experiencia, todo aquello que no fue importante, se hundió y quedó mi hija, mis amigos y el teatro”, reflexionó Banderas..