Rosa Benito desvela la gran mentira de 'Sálvame' y a lo que le quisieron obligar y se negó: "Al final lo simulamos"

Telecinco está volviendo a recuperar personajes del corazón que en el pasado fueron protagonistas de sus programas. Este viernes, Rosa Benito se sentó en el programa '¡De viernes!' para repasar los mejores y peores momentos de su vida como integrante de la familia de Rocio Jurado, así como de su etapa como colaboradora de 'Sálvame'.

La madre de Rosario Mohedano repasó su etapa en el extinto magacín vespertino que presentaba Jorge Javier Vázquez, que estuvo plagado de luces y sombras, y desveló que el espacio le quiso obligar a quemar su alianza de casada, a lo que se negó de manera rotunda.

"Me proponen quemar las alianzas, que hoy las llevo. No me las he quitado nunca. Y yo les digo que no, que no lo voy a hacer. Me dicen que lo tengo que hacer y yo les digo que no, que ni siquiera me las voy a quitar. Les digo que para nada. Y ellos que si, que las tenía que quemar", comenzó relatando.

Rosa Benito reconoció que, en un momento dado, podría haber llegado a sucumbir a las presiones "porque yo en ese momento estaba loca de remate". Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión y no se dejó amedrentar. Tras entender que no la iban a poder obligar, los responsables del espacio le propusieron falsear la realidad y hacer creer a los espectadores que se iban a quemar, cuando era mentira: "Al final me dicen que bueno, pero que tenemos que simular que las vamos a quemar. Y se simuló".

En la entrevista, Ángela Portero le preguntó si se arrepentía de todo lo que le dijo a Amador Mohedano en el programa porque necesitaba dinero. "¡Cómo no me voy a arrepentir de todo lo que le dije!. Y él también se arrepentirá de cosas. Hasta que fui a 'Supervivientes' éramos felices y después se volvió majara. Han pasado muchos años, estamos divorciados y no tenemos relación. Ahora soy una mujer nueva", sentenció.