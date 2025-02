Miguel Lago arremete contra Broncano y Sánchez en su estreno en Telemadrid: "No me han dado un programa"

El cómico Miguel Lago ha dado inicio a su nuevo programa, ‘La Noche Golfa’, en Telemadrid, con una primera emisión que no dejó indiferente a nadie. En este estreno, tuvo como invitado especial al cantante David Bustamante y aprovechó el momento para responder con ironía a quienes critican su llegada a la cadena autonómica madrileña.

En los últimos días, algunos sectores han cuestionado la incorporación de Miguel Lago a Telemadrid, insinuando que su fichaje se debe a su supuesta cercanía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Frente a estos comentarios, el humorista no se quedó callado y abordó el tema con su habitual estilo sarcástico.

"Miguel Lago en Telemadrid, ha habido gente que lo ha visto muy natural, han dicho '¡ya estaba claro, Ayuso le ha dado un programa al facha!", comenzó asegurando. "¡Teleayuso trayendo a Lago a blanquear el fascismo!", prosiguió. "Pues mira, no te lo voy a negar, le gusto a la señora. Es la realidad. Le gusto a la señora. La presidenta me ve y automáticamente… No se pone como la ministra de Hacienda cuando mira a Sánchez, pero oye", zanjaba su primera intervención.

Para reforzar su argumento, el presentador hizo una comparación con otro de los rostros más conocidos del panorama televisivo, David Broncano, conductor de La Resistencia. “Insisto: Ayuso no me ha dado ningún programa ¿Por qué? Porque si Pedro Sánchez no se lo ha dado a Broncano, Ayuso a mí tampoco”, comentó con ironía.