Miguel Lago aterriza en Telemadrid con 'La noche golfa' y ganas de levantar ampollas: "Tenemos para todo el programa el presupuesto de 'La revuelta' en catering"

Miguel Lago es la gran apuesta de Telemadrid para el arranque de 2025. El cómico debuta esta noche con 'La noche golfa', a partir de las 21:30 horas, con un espacio de autor en el que el humor descarado e irreverente será el gran protagonista. "Vamos a levantar muchos titulares. Tenemos que hacer ruido y doy por hecho que me van a caer palos, pero lo asumo con naturalidad. Le he garantizado movidas a Telemadrid", nos cuenta en un encuentro con medios al que asistió YOTELE.

El colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' promete mostrarse cáustico, crítico y mordaz, con una propuesta televisiva arriesgada y sin concesiones. Un show con una una estructura bien definida, "para saber a qué lugares queremos ir" pero con poco guion y mucha improvisación. No obstante, se muestra consciente de sus limitaciones por trabajar en una cadena autonómica.

“Nosotros tenemos para todo el programa el presupuesto de 'La revuelta’ en catering. Veo maravilloso que me comparen con Broncano, porque no soy menos que él. Pero yo voy con un utilitario, no con un Fórmula 1. Vamos a una guerra con peores armas, porque somos más pequeños. Pero es un programa con espíritu de televisión nacional", asegura.

El nuevo programa, producido por Proamagna ('El show de Bertín', 'El capitán en América') abrirá cada entrega con un monólogo de alto voltaje protagonizado por el propio Miguel Lago, al que seguirá una entrevista con un personaje conocido. David Bustamante será el primer invitado en la noche de su estreno, mientras que Belén Esteban y María Patiño se sentarán con el gallego en su segunda semana.

"Ya me tocaba liderar. Estoy presente en todo el proceso, ya que presento y codirijo el proyecto grama. Es un programa que lleva mi sello personal, en el que los que están detrás de cámaras son los que salen delante. Vamos a pisar callos, porque si no, no tiene sentido. Venimos con vocación de jugar y llamar la atención. Este programa es una máquina constante de chistes y además cómicos como Coria Castillo o David Cepo, contaremos con la participación del público", comenta.

Ramón Camblor, director general de contenidos de Telemadrid, cuenta lo complejo que ha sido sacar adelante este formato: "Es una apuesta muy importante, vamos a tener muchas alegrías y muchas risas. Comenzamos a prepararlo el año pasado pero teníamos un problema presupuestario y finalmente lo estrenamos en este ejercicio".

Por su parte, Mario López, director general de Proamagna, agradeció a Miguel Lago su confianza en la factoría sevillana y explicó la estrategia que se va a seguir con este formato: "Miguel es mucho más que una cara y tenía muchas novias entre las productoras. El programa es una apuesta muy importante para nosotros, es un formato de entretenimiento que pretende hacer reír en la noche de los viernes. La noche por excelencia del entretenimiento en Antena 3 y Telecinco. Con toda la humildad y con todas las ganas, vamos a intentar hacernos un hueco, empezando un poquito antes, a las 21:30 horas".