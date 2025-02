'GH Dúo' repesca al concursante más pedido por el público y expulsa fulminantemente a otro participante

La última gala de 'GH Dúo' marcó un giro en la dinámica del concurso. Carlos Sobera anunció a los participantes que a partir de ese momento competirían de manera individual: “Esta noche comienza una nueva etapa en el programa. Se rompen las parejas y comienza la lucha individual”. En esta misma gala se conoció la nueva lista de nominados, en la que inicialmente figuraban Romina, Miguel Frigenti, Marieta y Maica. Sin embargo, tras la salvación de Marieta por parte de Óscar, María ocupó su lugar.

Dani Santos fue el concursante expulsado de la noche, decisión que provocó la emoción de su compañera María “la jerezana”. En la sala de expulsión, los nominados pudieron ver los porcentajes ciegos: 46%, 23% y 31%. Sobera reveló primero que Miguel Frigenti continuaba en la casa, dejando la decisión final entre Romina y Dani. Finalmente, el presentador anunció que el concursante de 'GH 12+1' era el nuevo expulsado. Tras conocer su salida, el concursante afirmó que “me siento un poco triste, pero estoy orgulloso de lo que he hecho, me lo he pasado muy bien y volver aquí es un regalo”.

Romina, que logró mantenerse en la casa, aprovechó el momento para reflexionar sobre su comportamiento en el reality: “Esta semana tuve una sesión con la psicóloga y me sentó muy bien. Hay muchas cosas de las que me arrepiento aquí dentro, de las maneras, del gesto que hice, de hablar de la intimidad de otras personas, pero a veces una se aburre y habla de más. Cuando lo ves en los vídeos entiendes los errores que cometes, sé que no soy eso y quiero dar lo mejor de mí para seguir”.

Además de la expulsión, la gala trajo el regreso de un concursante gracias a la repesca, en la que solo competían Álex Ghita y Manuel Cortés. Otros aspirantes quedaron fuera por diferentes razones: Ana Herminia no volvió a aparecer tras su eliminación, Jeimy fue la menos votada, Javier abandonó voluntariamente y Vanessa decidió no seguir adelante en el proceso. Los porcentajes ciegos mostraron una votación muy ajustada, con un 55% frente a un 45%. Finalmente, Sobera comunicó que era el entrenador personal quien finalmente volvía a ser concursante de pleno derecho.