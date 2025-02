Anita y Montoya se saltan las normas de 'La isla de las tentaciones' y se vuelven a ver después de que Montoya asalte Villa Playa: "¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!"

El último episodio de 'La isla de las tentaciones' dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada. Montoya, después de presenciar imágenes en directo de su pareja Anita con Manuel, perdió el control y decidió irrumpir en Villa Playa para enfrentarse a ella. El concursante, incapaz de contener su rabia, entró en la villa gritando y exigiendo explicaciones, mientras sus compañeros intentaban detenerlo sin éxito.

El inesperado asalto de Montoya sorprendió a todos los participantes. “¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida!”, gritó el sevillano al encontrarse con Anita, quien en un primer momento reaccionó con enfado. "¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido! Que no mereces ni una lágrima mía", respondió ella, visiblemente alterada por la situación. Mientras tanto, Sandra Barneda intentaba controlar el caos, persiguiendo a Montoya por la playa para intentar calmarlo.

La tensión se incrementó cuando Anita, tras haber sido testigo del dolor de su pareja, decidió salir corriendo en su búsqueda. “¡Me quiero ir con él ya! ¡Me quiero ir de aquí!”, exclamó entre lágrimas mientras abrazaba a Montoya en la arena. Sin embargo, Barneda intervino para recordar que las normas del programa prohíben cualquier contacto entre las parejas hasta la hoguera de confrontación, obligando a Anita a regresar a la villa.

El episodio terminó con un duro aviso de Sandra Barneda a todos los participantes."Os habéis saltado las normas y esto va a tener consecuencias", advirtió la presentadora, señalando que Anita conocería pronto las repercusiones de su acto. “Si queréis ver a vuestras parejas, pedid una hoguera de confrontación, pero no podéis seguir actuando así”, sentenció Barneda, dejando en el aire qué castigo les espera por haber alterado las reglas del reality.