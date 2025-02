Iker Casillas rompe su silencio tras la entrevista de Claudia Bavel: "Cualquiera se siente con derecho a lanzar comentarios sobre mi vida privada"

Iker Casillas ha roto su silencio. Tras las recientes declaraciones de Claudia Bavel, modelo y creadora de contenido para adultos, quien afirmó haber mantenido una relación con el exfutbolista y compartió detalles de su vida privada en medios de comunicación, el exfutbolista ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales. En su mensaje, Casillas expresa su malestar por la intromisión en su intimidad y anuncia medidas legales para proteger su honor.

El exguardameta del Real Madrid y la selección española destaca que, desde los 14 años, ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático. A pesar de ello, lamenta que "cada cierto tiempo mi nombre y mi imagen vuelven a ser cuestionados, mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o un 'recurso televisivo' más".

Casillas enfatiza que "NO TODO VALE, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa". Ante esta situación, declara que "ha llegado un punto en el que la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor", ya que "se difunden videos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor".

Finalmente, el exfutbolista anuncia que ha dado instrucciones para que cualquier vulneración de su intimidad y honor sea perseguida legalmente, "venga de quien venga y sea en el medio que sea", reclamando los daños que estas conductas le hayan causado.