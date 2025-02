'La isla de las tentaciones': Montoya pierde el control y asalta Villa Playa tras ver la infidelidad de Anita con Manuel

La tensión en 'La isla de las tentaciones' alcanzó su punto más alto con Montoya, quien, tras presenciar imágenes en directo de Villa Playa, no pudo contener su frustración y cruzó los límites del reality. El participante fue elegido por unanimidad por sus compañeros para ver durante diez minutos lo que estaba ocurriendo en la otra villa, una oportunidad que, lejos de traerle calma, terminó provocando su desesperación. “Le voy a coger gusto a las pantallas”, comentó inicialmente, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar.

El visionado comenzó con imágenes de Anita en un momento de bajón emocional, en las que confesaba a Bayan que estaba decepcionada con Montoya. “Al final tengo una persona aquí con la que estoy bien, que me hace reír, que me cuida… No me arrepiento”, aseguraba, haciendo referencia a Manuel. Sin embargo, lo que más impactó a Montoya fue ver cómo su pareja se dejaba llevar con el soltero. “¡Me has reventado por dentro!”, gritó Montoya al ver cómo Anita y Manuel pasaban de las caricias a los besos. En un intento de alejarse, pidió detener la reproducción, pero su indignación fue en aumento y terminó pidiendo más imágenes.

Cuando las escenas entre Anita y Manuel subieron de tono y la pareja dio un paso más en su relación, Montoya perdió completamente los nervios. “¡Llora! ¡Llora con ese escombro! ¡Eso es lo que quieres en tu vida!”, gritó contra la pantalla, al tiempo que rompía a llorar. En ese momento, sin poder controlar sus emociones, salió corriendo, dejando atrás a Sandra Barneda, quien intentó frenarlo. “¡Montoya, vuelve! ¡Montoya, por favor!”, le suplicó la presentadora mientras corría tras él.

A pesar de los intentos de la presentadora por detenerlo, Montoya recorrió la playa e irrumpió en Villa Playa completamente fuera de sí, gritando “¡Me has reventado!”, unas palabras que resonaron en el interior de la casa y que fueron escuchadas por Anita y Manuel, que estaban juntos en la habitación.