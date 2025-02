El presidente de À Punt se abre a cambios en el canal en su nueva etapa: dar preferencia al castellano y meterlo en los informativos

À Punt ya tiene nuevo presidente, y se trata de Vicente Ordaz, el que fuera director de informativos en COPE Valencia. Y ante su llegada a este nuevo puesto en la radio televisión pública valenciana, Ordaz ha concedido una entrevista a la radio de su propia corporación anunciando algunos de los cambios de los que es partidario en esta nueva etapa.

En un encuentro con 'Les noticies del matí', su presentador le ha preguntado si "¿usted es partidario de introducir el castellano en los informativos de esta casa?", ante lo que el nuevo presidente no ha dudado en responder que "en los informativos hay que estudiarlo, en otras franjas o productos sí. Por ejemplo, yo creo que, primera cuestión importante, recordemos que la realidad de esta comunidad es que es una comunidad bilingüe, sin entrar en batallas de porcentajes, pero hay una mayoría de población valenciana castellano parlante. Si somos un servicio público, y toda la programación en la tele y en la radio es en valenciano, habrá un sector de población al que directamente no podemos llegar".

Según seguía relatando, "hay un número importante de localidades y hay un número importante de comarcas en la comunidad valenciana que en su inmensa mayoría son castellano parlantes. Se puede implementar la posibilidad de buscar productos o formatos, por ejemplo, el cine extranjero. Actualmente nosotros lo emitimos en dual. La primera opción que tú tienes cuando haces zapping y vas buscando o sintonizas Canal 9, si te encuentras con una película extranjera, es en valenciano y el dual te lo da en castellano. Por ejemplo, podemos invertirlo y que la primera opción y la que promocionemos sea en castellano, pero que también el que quiera tener esa opción en valenciano la tenga. Esa, por ejemplo, sería una posibilidad."

Ha sido entonces cuando el presentador le ha recordado que el canal lleva desde 2018 llamándose "À Punt", y no "Canal 9" como él mismo lo había llamado, y ante esto, le ha preguntado por la posibilidad de cambiar el nombre, o si pretende continuar con la marca comercial actual, ante lo que Ordaz ha dicho que "esa es una decisión estratégica muy importante que no depende ni del presidente. Eso es una cosa que en caso de tener que sentarnos a estudiar, dependería primero de tener unos análisis y unos informes muy profundos de gente que realmente sabe, no de mi opinión, mi impresión o mi sensación. Pero vamos, somos À punt y somos À punt. No empecemos ya a marear el primer día porque si no íbamos a volver ya locos a todo el mundo."