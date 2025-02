Ágatha Ruiz de la Prada le implora a su novio que abandone su conexión en 'TardeAR': "Te lo pido, por favor. Ya está"

Ágatha Ruiz de la Prada vivió un momento tenso en su estreno como colaboradora en 'TardeAR', cuando el programa decidió contactar en directo con José Manuel Díaz-Patón, su actual pareja, para hablar de sus recientes declaraciones en 'Y ahora, Sonsoles'. La diseñadora, que había intervenido días antes en '¡De Viernes!', mostró su incomodidad ante la llamada: "Prefiero que no le llaméis. Yo vengo de colaboradora. Yo estos días no puedo hablar de nada porque tengo otro contrato, fui a '¡De Viernes!'. ¿Por qué no le llamas mañana que no estoy yo?".

A pesar de su negativa, el equipo del programa se puso en contacto a Díaz-Patón mediante un directo, lo que derivó en un intercambio de opiniones en directo. "Yo no he dicho nada. Yo he dicho que la protagonista es Ágatha y la que tiene que hablar es Ágatha. Deberíamos ser los dos", afirmó el abogado. La diseñadora, incómoda con la situación, insistió en que no esperaba hablar de su vida personal en su primer día como colaboradora: "Mira, vamos a ver. Es mi primer día de colaboradora. Yo tengo un contrato con '¡De Viernes!' y bastante que estoy aquí. Yo pensaba que venía a hablar de los demás, no de mí", señaló con cierto enfado.

Ruiz de la Prada trató de cortar el debate en varias ocasiones, mostrando su frustración por la insistencia en el tema.:"Mi primer día de colaboradora... José Manuel, con todo el cariño del mundo, me está defendiendo y se lo agradezco, y está siendo muy simpático con la prensa. Yo estoy siendo antipática. Cada uno hace lo que le da la gana. Si tiene algún mensaje, me lo dará cuando salga yo de aquí, no en directo. Es absurdo porque llevamos 15 días... Yo he pedido perdón 50 veces...".

El momento culminó con un pequeño enfrentamiento entre ambos: “Te lo pido, por favor. Ya está. Es que yo me voy a ir de aquí y no voy a saber qué es ser colaboradora". A lo que Díaz-Patón respondió: "Yo no sabía que ibas a salir hoy. Tú hablarás lo que tengas que hablar y yo también. Nadie me da instrucciones. He salido en mi propia defensa. No voy a decir nada de tu relación conmigo". Ruiz de la Prada, visiblemente molesta, concluyó recordándole que sí le había avisado de su nuevo papel en televisión: "Sí que te lo dije, que iba a ser colaboradora".