Melody responde a las críticas tras su victoria en el 'Benidorm Fest 2025': "Las mejores canciones son las de antes"

Solo unas horas después de su histórica victoria en el 'Benidorm Fest 2025', Melody ha hablado con los medios este domingo 2 de febrero para compartir sus sensaciones, responder a las críticas que han surgido en torno a su canción Esa Diva y desvelar un incidente de salud que casi le impide participar en la semifinal.

En relación a las críticas que señalan que su propuesta suena a otra época y no refleja la música actual de 2025, Melody ha defendido con firmeza su tema: "Cada uno tiene sus gustos y opiniones, y son todas muy relativas. Se critica mucho la música por ser 'antigua', pero ¿no es cierto que las mejores canciones y series de hoy en día son las de antes? No tiene sentido", expresó.

Sobre su canción, añadió: "Está producida por los mejores profesionales y su sonido es de la más alta calidad. Pero esto es como la comida: por muy bueno que sea el marisco, si no te gusta, no te gusta. Yo podría haber hecho una canción más comercial, pero 'Eurovisión' merece un himno, y Esa Diva es un himno que perdurará. No quería ir por lo fácil, con un tema comercial".

Además, antes de reunirse con un pequeño grupo de periodistas para profundizar en los detalles de su victoria, Melody reveló que horas antes de la segunda semifinal pasó por un susto de salud. A petición de la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, la cantante explicó: "El miércoles por la noche estuve en el hospital. Me encontraba mal, tenía dolor en el pecho y dificultades para respirar debido al cambio de clima. Me pusieron oxígeno. No quise decir nada para no preocupar a nadie, porque estaba decidida a estar en el escenario. Sabía que muchas personas estaban emocionadas por mi actuación y no quería restar energía a nadie con lo que estaba pasando", recordó, reconociendo que se asustó.