Merche se reencuentra con su exnovio en 'Espejo público' y revela la verdad sobre su canción 'Eras tú'

La cantante Merche acaba de sorprender a sus seguidores con su visita a 'Espejo Público' este viernes 31 de enero, donde no solo presentó su nuevo trabajo musical ‘Tengo fe’, sino que también compartió momentos emotivos de su vida personal y profesional. En un ambiente cargado de recuerdos, lo que más llamó la atención fue su inesperado reencuentro con un exnovio, David, quien actualmente se encarga de la ambientación musical del programa matutino de Antena 3.

David recordó cómo conoció a Merche cuando ambos eran muy jóvenes y cómo su relación duró varios años. La cantante, visiblemente emocionada, destacó: "Nos conocimos muy jóvenes, tuvimos una relación muy bonita. Yo le tengo mucho cariño tanto a él como a su hermano Javi, a su madre, Puri, que la quiero con locura...", dijo Merche, dejando claro que el paso del tiempo no ha borrado esos recuerdos tan especiales.

El momento se tornó aún más emotivo cuando Nando Escribano quiso conocer más sobre el origen de una de las canciones más populares de la artista: 'Eras tú'. Ante la pregunta, Merche no pudo evitar emocionarse al revelar quién había inspirado esa icónica canción. "No es a mi padre, es al padre de David. Pablo era un hombre muy especial y me acuerdo de él cada día. Siempre que canto la canción se me saltan las lágrimas", confesó la cantante.

Merche también compartió una reflexión sobre cómo las enseñanzas de Pablo siguen presentes en su vida, y no dudó en alabar las cualidades de David, de quien dijo: "David es un reflejo fiel de su padre, es un tío muy inteligente, muy profesional. Ahora es piloto, además de músico".

En otro momento de la entrevista, la artista habló sobre Álex Casademunt, otro de los grandes amores que marcó su vida, y sobre cómo la canción ‘Este lunes’ está dedicada a él. Tras recordar su relación de cinco años, Merche, visiblemente emocionada, explicó: "Hay canciones que están escritas desde las entrañas, desde el fondo de tu corazón. Álex también tiene su canción, que la he cantado una sola vez y no he podido cantarla más". Entre lágrimas, añadió: “Siempre me emocionaré al hablar de él, lo recuerdo todos los días. Es una persona que a todos los que lo conocimos nos ha dejado marcado el corazón. Lo quiero con toda mi alma y para mí sigue presente.”

La artista también destacó el mensaje detrás de su nueva canción: "La canción es un canto al amor en mayúsculas, de esos amores que están en las buenas y sobre todo en las malas". También explicó que la letra de su tema habla de desamor, pero con una lección profunda: "Esta historia es de desamor, pero sin embargo tiene una moraleja y un leitmotiv, que es precisamente ese amor en mayúsculas, yo sigo teniendo fe y por más ostias que me dé la vida, sigo creyendo en el amor".