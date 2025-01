Melody se enfrenta a la final del 'Benidorm Fest 2025’ tras un fallo técnico en la semifinal: “Que esté todo calentito y bien conectado”

Melody afrontó con simpatía el contratiempo técnico que afectó su actuación en la semifinal del 'Benidorm Fest'. La artista, quien será la encargada de cerrar la gala final este sábado 1 de febrero, mostró su confianza en que los fallos no se repitan.

Después de la segunda semifinal, todo apuntaba a que la sevillana sería una de las favoritas para alzarse con la victoria en el certamen. A pesar de un fallo técnico que perjudicó la interpretación de su tema Esa Diva, Melody se ha mantenido firme, demostrando que sabe cómo hacer frente a los obstáculos.

En una rueda de prensa celebrada este viernes 31 de enero, Melody se mostró relajada y risueña al hablar de lo sucedido. Con una sonrisa en el rostro, la cantante bromeó sobre el puesto que le tocó para la final: “Me ha tocado de nuevo el ocho y ahí estaremos, dándolo todo. Y, como me encanta el humor y la vida con humor y con una chispita es más guay, pues nada, salimos en el ocho. Que esté todo calentito y bien conectadito”, comentó la artista.

El incidente técnico durante su actuación el jueves pasado día 30 de enero fue evidente. En dos ocasiones, el sonido se cortó por completo, un fallo que fue notorio tanto en el Palau d'Esports L'Illa como en la retransmisión televisiva. La situación fue corregida rápidamente, pero la cantante no pudo rematar el agudo de la canción debido a que dejó de escucharse a sí misma.

María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, explicó tras la actuación que el problema se debió a un fallo momentáneo de la línea. A pesar de este imprevisto, Melody no se dejó amedrentar y continuó con su interpretación, demostrando su profesionalidad. Además, la artista reveló en la misma rueda de prensa que sufrió una lesión en el dedo del pie mientras practicaba la complicada pirueta de 360º que forma parte de su coreografía. Afortunadamente, esta lesión no le impidió realizar la acrobacia en la semifinal y no parece que vaya a detenerla en la final.