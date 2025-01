Javier Mouzo vuelve a cometer el mismo error: abandona 'Gran hermano Dúo' agobiado por Vanessa

Javi ha tomado la decisión definitiva de abandonar 'GH Dúo' tras haber manifestado en varias ocasiones su deseo de marcharse. El concursante comunicó este jueves su decisión a Carlos Sobera en directo desde el confesionario, explicando que no se sentía bien dentro de la casa: “Mi mente me está diciendo ‘basta’. Siento que la casa se me cae encima. Cada prueba que tengo que pasar se me convierte en una montaña. No estoy disfrutando. Hasta mis compañeros me dicen que estoy apagado, estoy siendo un cascarrabias. No estoy bien, mi cuerpo y mi mente me están avisando”. Antes de despedirse, Javi quiso pedir disculpas a todos los que le apoyaron: “Sé que en este momento estoy defraudando a mucha gente y les pido perdón de todo corazón”.

Mientras Javi tomaba esta decisión en la casa, en el plató Vanessa, su pareja, expresaba sus dudas sobre el futuro de su relación: “Tenemos una conversación pendiente, hay cosas que no me han gustado”. Una de sus principales quejas fue que Javi no valorara el concurso en el que estaba participando, asegurando que para ella 'GH Dúo' sí era un sueño. Además, Vanessa se mostró molesta con la relación de su pareja con Maica dentro de la casa. “Javi es mi bastón, no el de nadie más. Maica ha dicho que era su bastón en la casa”, comentó, dejando claro su descontento.

Tras su salida, Javi llegó al plató visiblemente confundido al descubrir las publicaciones de Vanessa en redes sociales y sus declaraciones sobre la relación. “¿Qué he hecho yo? Ahora mismo, si me pinchas no sangro”, expresó sorprendido. Vanessa, por su parte, le pidió calma antes de abordar la situación: “Ya hablamos, tranquilo, solo quiero que estés bien. Hay cosas que no me han gustado nada y tengo que hablarlas contigo”. Entre los motivos que le habían generado malestar, mencionó las palabras que Javi había tenido hacia Maica dentro del concurso. La concursante le reprochó que “has dicho que te quedabas en el concurso por ella, se lo dijiste. Hay cosas que me molestan”.

Dentro de la casa, los compañeros de Javi recibieron la noticia de su abandono con sorpresa y tristeza. Carlos Sobera les comunicó que la decisión era definitiva y que ya no podrían despedirse de él. “Se marcha por voluntad propia, ha activado el protocolo de abandono y ya no hay vuelta atrás”, explicó el presentador. Algunos concursantes, como Romina, aseguraron que “se lo imaginaban”, mientras que Maica no pudo evitar las lágrimas al conocer la noticia: “Me da mucha pena, lo estaba pasando mal, pero yo creía en él, había días malos y buenos, pero pensaba que iba a remontar”.