Isabel Pantoja emite un comunicado oficial sobre la investigación a Anabel Pantoja y su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha iniciado una investigación sobre un presunto caso de maltrato infantil relacionado con Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, tras el ingreso de su hija Alma, de solo dos meses, en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La niña, después de 18 días de tratamiento, fue dada de alta el 27 de enero tras experimentar una evolución positiva.

Ante la rápida propagación de rumores, Anabel Pantoja respondió a las especulaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, donde negó tajantemente cualquier acusación de maltrato hacia su hija. En su mensaje, explicó que los protocolos médicos aplicados en este tipo de situaciones están diseñados exclusivamente para proteger a los menores. Aseguró que la apertura de la investigación no implicaba que existieran pruebas de maltrato, sino que se trataba de un procedimiento estándar para garantizar la seguridad de los niños en casos sospechosos.

Isabel Pantoja, tía de Anabel, también intervino para aclarar los rumores que circulaban. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, Isabel dejó claro: "Ante las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, queremos aclarar que Isabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración al respecto. Cualquier información atribuida a ella en este sentido es completamente falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella o su equipo, tal como afirman diferentes medios. Agradecemos el respeto y la rigurosidad en el tratamiento de la información".

El periodista Antonio Rossi también se pronunció sobre el tema en el programa ‘Vamos a ver’ este viernes 31 de enero. Rossi aseguró que Isabel Pantoja no tenía intención de entrar en la polémica y afirmó: “Ella confía en Anabel y punto final”. Además, aclaró que la investigación no se trataba de un protocolo habitual, sino que se iniciaba cuando las lesiones de un menor no coincidían con la versión proporcionada por los padres sobre lo sucedido.