Nia zanja su enfrentamiento con Ana Obregón en 'La revuelta': "Roberto no dijo ninguna mentira"

Nia Correia ha hablado por primera vez sobre la polémica en la que se ha visto envuelta junto a Ana Obregón. La cantante canaria fue mencionada por el presentador Roberto Herrera, quien aseguró que la actriz la hizo llorar durante la grabación del spot promocional de las Campanadas de 2022. Sin embargo, hasta ahora, Nia no se había pronunciado sobre el tema. Este miércoles, en 'La revuelta', tuvo la oportunidad de hacerlo cuando David Broncano le preguntó si quería abordar el asunto.

“No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto”, respondió Nia con contundencia. “Sinceramente prefiero que no... No he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca”, añadió, dejando claro que no desea alimentar más la controversia.

Ana Obregón, por su parte, ya había hablado sobre el tema en 'Y ahora, Sonsoles', programa en el que colabora. Desde allí, pidió disculpas a Nia: “Te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque tuviera prisa, lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante, eres muy guapa, muy joven, tienes vida por delante”. Sin embargo, también lanzó un mensaje a Roberto Herrera: “Te pido por dios que me dejes vivir en paz, tranquila. Y a Roberto le deseo muchísima suerte, a ver si alguien le ve”.

Mientras la polémica parece llegar a su fin, la cantante continúa enfocada en su carrera musical. Su próximo reto será representar a España en el prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile, que se celebrará entre el 23 y el 28 de febrero, consolidando así su proyección internacional.