Susanna Griso se queda sin palabras al escuchar un testimonio desgarrador sobre la muerte de un bebé

La emoción invadió el plató de ‘Espejo Público’ este miércoles, 29 de enero, cuando Susanna Griso se mostró visiblemente conmovida por la conmovedora historia presentada en el programa. En un reportaje realizado por Alonso Caparrós, los espectadores fueron testigos de un relato tan impactante que logró estremecer a todos los presentes.

En este emotivo testimonio, Juan y Araceli, dos padres que enfrentaron la desgarradora noticia de que uno de los mellizos que esperaban no sobreviviría más de unos días, compartieron su experiencia con los telespectadores. En una conversación franca y llena de dolor, relataban cómo se les presentó una difícil decisión: practicar el fetocidio selectivo o permitir que su hija naciera, con la certeza de que solo viviría minutos, horas o tal vez días. Decidieron, en cambio, dejar que su hija viniera al mundo, aunque fuera por poco tiempo, para poder conocerla y abrazarla.

La presentadora, incapaz de contener sus emociones, dio paso a la emisión del reportaje. “No he tenido la ocasión de ver las imágenes, pero me han dicho que todo el equipo ha llorado con ellas”, mencionó Griso antes de continuar.

El relato de los padres, que compartieron la profunda experiencia de saber que su hija moriría tres días después de nacer, dejó a todos boquiabiertos. Con una serenidad y valentía admirables, relataban cómo enfrentaron el diagnóstico y la pérdida. Griso, visiblemente conmovida, afirmó: “Gracias por contarnos vuestra historia. A mí me ha impresionado mucho, porque me pasé nueve meses pensando que eso me podía ocurrir, en cómo se podía vivir, sobrellevar el hecho de dar a luz y que tu hija muera a las pocas horas. Uf…”.

Alonso Caparrós destacó la importancia de los cuidados paliativos perinatales. “Como ven, hay decisiones que sencillamente paralizan tu mundo, pero también hay gente cuyo trabajo consiste en acompañar, abrazar y cuidar”, expresó. La presentadora, que se encontraba al borde de las lágrimas, reconoció: “Hay que ser muy fuerte para despedirse de vuestra hija como habéis hecho vosotros”.

A lo largo de la conversación, Juan y Araceli también reflexionaron sobre el papel que la fe jugó en su proceso de sanación. Ambos estaban convencidos de que todo formaba parte de un plan divino, y hablaban con amor sobre su bebé, quien, aunque ya no estaba físicamente con ellos, seguía presente en sus corazones y en los de sus seres queridos.

Finalmente, entre aplausos, Susanna Griso despidió el testimonio de los padres con un sincero agradecimiento, reconociendo la fuerza y valentía con la que habían compartido su historia.