Joaquín Prat recibe una inesperada crítica en ‘Vamos a ver’: “Si lo llego a saber, no vengo”

Un invitado se mostró completamente sincero y directo con Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’ tras recibir un trato que no le convenció. En medio de un despliegue especial sobre el temporal Ivo, que estaba afectando a varias regiones de la península ibérica, un tenso momento se dio durante la conexión con el alcalde de Piedrafita, José Luis Raposo.

El periodista hacía una pregunta aparentemente sencilla al alcalde, algo relacionado con cómo combatían el frío en la zona, pero lo que parecía un comentario inofensivo provocó una respuesta bastante inesperada. “Bueno, pues mire, acabo de salir de una gripe, si llego a saber esto, no vengo”, contestó Raposo. No contento con eso, el alcalde siguió con sus críticas, refiriéndose a los largos tiempos de espera: “La verdad es que yo creía que esto era un segundo y me tienen ustedes toda la mañana y tengo muchas cosas que hacer, que tenemos otra máquina averiada, así que rematen rápido porque tengo prisa”.

A pesar de la dureza de las palabras, Joaquín Prat no se mostró ofendido y reaccionó con humor ante la crítica, demostrando su capacidad para lidiar con la situación con gracia. “Muy bien, tiene usted todo el derecho a decirlo: ‘que no me entretengan más estos pesados de la prensa’”, comentó el presentador, poniendo fin a la entrevista de forma rápida, pero con tono ligero. “Está usted dispensado”, añadió, liberando al alcalde de la conexión.

Con una sonrisa, Joaquín Prat continuó el momento, reconociendo la crítica en tono humorístico: “Aquí el presentador, periodista, preguntándole gilipolleces y yo tengo muchas cosas que hacer”. A pesar de la situación incómoda, no pudo evitar reírse, mostrando que no se tomaba mal el corte del invitado. “Le mando un abrazo”, dijo con tono amistoso, agradeciendo al alcalde el esfuerzo de hacer un alto en su día para atender a la llamada.