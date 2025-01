Susanna Griso revive una de las anécdotas más vergonzosas de Matías Prats en directo

El programa ‘Espejo público’ con motivo del 35 aniversario de Antena 3 reunió a dos de los rostros más emblemáticos de la cadena este martes 28 de enero: Susanna Griso y Matías Prats. Ambos revivieron el día en que, hace 26 años, debutaron como pareja informativa. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro nostálgico terminó siendo un momento lleno de risas y sorpresas cuando Griso desveló una anécdota que Prats prefería mantener en el olvido.

El reencuentro tuvo lugar en el mismo plató donde ambos escribieron las primeras páginas de su historia televisiva. Allí recordaron cómo fue su primera emisión juntos, marcada por los nervios de un estreno y la ilusión de empezar un nuevo formato. “Había mucha tensión, pero también mucha emoción”, señalaron al rememorar esos inicios. Después de repasar algunas anécdotas y vivencias compartidas, ambos se unieron a los colaboradores de la sección de crónica social para seguir charlando sobre los momentos que marcaron sus carreras.

Fue durante esa conversación distendida cuando Gema López, lanzó la pregunta que incomodó al veterano periodista: “Todo el mundo tenemos un momento de 'tierra, trágame' en directo. ¿Cuál ha sido el tuyo?”. Aunque Matías es conocido por su humor característico, esta vez no quiso entrar en detalles y respondió con evasivas: “Pues he tenido unos cuantos, pero no los voy a contar. Afortunadamente, tenéis la oportunidad de echar para atrás en la historia y, de forma minuciosa, podéis encontrar algún documento”.

Mientras los presentes esperaban que Prats compartiera algún momento divertido, fue Susanna Griso quien tomó la palabra, decidida a romper el misterio: “Yo recuerdo uno”, comenzó diciendo, mientras él intentaba detenerla diciendo rápidamente: “Yo no recuerdo ninguno”. Sin embargo, su compañera ya estaba decidida a revelar lo sucedido: “Vosotros sabéis que hay vídeos y colas, que es cuando nosotros hablamos sobre las imágenes. Pues un día Matías leyó el 'entran colas', que es un apunte en un guion, y entonces empezó a decir 'entran colas de gente’…”.

La anécdota arrancó las carcajadas de todos los presentes, incluido el propio Matías, que confirmó lo sucedido: “Me lo comí con patatas”. Susanna, entre risas, destacó su capacidad de reacción: “Improvisó maravillosamente y nadie se dio cuenta, pero yo me quedé al lado helada”.

Óscar Castellanos, compañero de ambos y presente en el plató, añadió un comentario que aumentó aún más las risas en el programa: “Tengo que decir que haciendo el reportaje de recopilación para este programa, me he encontrado con varias de esas, pero no he querido incluir ninguna”. Matías, agradecido, le respondió con humor por haberle “protegido” de momentos embarazosos.