'La isla de las tentaciones 8': una de las parejas termina saliendo del programa y vemos la primera infidelidad

La última emisión de 'La isla de las tentaciones' trajo consigo giros inesperados, nuevas llegadas y rupturas definitivas. El capítulo marcó la salida de Alba y Gerard tras una hoguera de confrontación que dejó su relación rota, así como la llegada de una nueva pareja, Tadeo y Stefhany, quienes llegan con tensiones del pasado y vínculos con algunos de los participantes actuales, incluido Montoya, con quien comparten pueblo natal.

La hoguera entre Alba y Gerard estuvo marcada por reproches y lágrimas. Alba pidió perdón entre sollozos afirmando que “no sabes lo arrepentida que he estado. Me he pasado las noches llorando abrazada a tu camiseta”, mientras Gerard, visiblemente molesto, le reprochaba haber sido egoísta: “No me mereces. No siempre te puedes salir con la tuya”. Pese a los intentos de Alba por recuperar su relación, Gerard decidió marcharse solo: “Te quiero, pero primero me quiero a mí”. Su salida dejó a Alba devastada, gritando su nombre entre lágrimas mientras él se marchaba con firmeza.

Por otro lado, las tensiones entre Anita y Montoya escalaron tras el beso de la primera con Manuel, que continuó con momentos más íntimos en el jacuzzi. Anita, desencantada con Montoya, decidió quemar el peluche de su novio como un acto simbólico para cerrar esa etapa. Mientras tanto, Montoya intentó seguir adelante, dejándose querer por Gabriela y otras tentadoras que se unieron a su cama en un momento de camaradería, aunque su tristeza por Anita aún era evidente.

La noche también trajo una nueva infidelidad protagonizada por Eros, quien, tras acercarse a Érika, compartió con ella su primer beso. Ambos decidieron dormir juntos esa noche, asegurando que solo sería “abrazados”, aunque la realidad fue más allá con preliminares que avivaron aún más su conexión. Por su parte, Bayán mostró interés creciente por Torres, con quien compartió una cita y comenzó a alejarse definitivamente de Eros.

La llegada de Tadeo y Stefhany no estuvo exenta de conflictos, ya que ambos traen consigo historias pasadas y rencillas con otros participantes. Stefhany guarda un enfrentamiento previo con una de las tentadoras, mientras que Tadeo parece tener cuentas pendientes con Montoya, quien se mostró sorprendido y algo incómodo con la entrada de sus paisanos.