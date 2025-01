Lolita Flores, sobre cómo pasó el duelo de la muerte de su madre y su hermano: "Bebía, tomaba coca y me ponía a llorar"

Lolita Flores fue la invitada del último programa de 'Lo de Évole', donde compartió algunos de los momentos más desgarradores de su vida: el duelo tras la muerte de su madre, Lola Flores, y su hermano Antonio Flores, que ocurrieron con solo dos semanas de diferencia en 1995. “Mi hija me salvó; llamó a mi hermana y le dijo: 'Veo a mi madre regular'”, confesó Lolita. La cantante relató cómo, tras estas pérdidas, se sumió en una espiral de autodestrucción que incluyó el consumo de alcohol y otras sustancias: “Hay muchos camerinos en España con patadas mías, puñetazos en la pared y espejos rotos. Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior”.

A pesar de mantener su carrera profesional activa y trabajar para sacar adelante a su familia, Lolita vivió noches interminables marcadas por la tristeza: “Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, abría mi botella de whisky y me ponía a llorar. Me daban las ocho de la mañana”. Sin embargo, fue su hija, entonces de ocho años, quien se convirtió en el motor que la ayudó a encontrar fuerzas para salir adelante. Según relató, su hija alertó a Rosario Flores sobre la delicada situación que estaba atravesando, y su hermana intervino para que tomara conciencia de la importancia de cuidar de sus hijos.

Lolita también reflexionó sobre la intensidad del amor hacia su hermano Antonio, describiéndolo como “una continuación de mí misma”. La cantante aseguró que “no sabía que se quería tanto a un hermano. Se quiere tanto como a uno mismo”. La pérdida de Antonio, ocurrida tan poco después de la muerte de Lola Flores, dejó profundas cicatrices en la cantante, pero también la impulsó a valorar el apoyo de su familia y a transformar el dolor en fortaleza: “El amor por mis hijos fue mi salvavidas en ese momento tan oscuro”.

La entrevista también abordó un capítulo significativo en su vida amorosa: su relación con el torero Paquirri. “Estaba muy enamorada, hasta la médula”, confesó Lolita, recordando cómo su vínculo con el torero fue intenso, aunque breve. La cantante relató que, pese a las circunstancias, siempre se sintió respetada y valorada por él. Sin embargo, la relación llegó a su fin en un hotel de Buenos Aires, cuando Paquirri le anunció que estaba saliendo con otra persona: “Me llamó y me dijo: 'Quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja'”. Aunque el anuncio fue un golpe duro, Lolita aseguró que siempre mantuvo respeto por la relación que el torero inició con la cantante.

Lolita también compartió una anécdota sobre el momento en que Paquirri conoció a Isabel Pantoja: “Yo estaba en la habitación de arriba. Él la conoció abajo, fueron a ver una corrida de toros y fue a saludarla mientras yo me arreglaba”. Aunque ese encuentro marcó el fin de su relación con el torero, Lolita recordó cómo Carmen Sevilla y el resto del elenco con el que trabajaba en ese momento la ayudaron a superar el dolor: “Carmen y todo el equipo me cuidaron como no te puedes imaginar”.