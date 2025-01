Christian Gálvez se pronuncia sobre el nuevo 'Pasapalabra' con Roberto Leal: "No puedo verlo"

Aunque Christian Gálvez se dedica al mundo de la televisión, no es un personaje que suela dar entrevistas ni declaraciones. Es por ello que ha sorprendido al ser uno de los invitados al podcast 'Vaya vaina'. El de Móstoles ha hablado de muchos temas a lo largo de la conversación, pero uno de los más destacados ha sido el cómo vivió la cancelación de 'Pasapalabra' en Telecinco.

El presentador ha confesado que "era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos 13 años. El último programa estaba grabado".

Gálvez comenta que "tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas", aunque reconoce que tuvo que pasar una especie de duelo: "Tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está".

Sobre los rumores de su posible salto a Antena 3, Christian reconoce que "es verdad que hubo un tanteo. Se llevaron a todo el equipo y era la solución más inteligente. Roberto lo estaba haciendo muy bien y yo estaba en un limbo. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en mi cadena y Antena 3 tomó otras decisiones".

Eso sí, el presentador reconoce que no ha podido ver la nueva versión del concurso que se emite en Antena 3: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que es Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso. Ahora forma parte de mi bendito pasado".