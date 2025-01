Ágatha Ruiz de la Prada pide disculpas por su desafortunado comentario y relata su calvario: "He recibido amenazas"

'De viernes' sentó anoche en su plató a Ágatha Ruiz de la Prada tras su desafortunado comentario que pronunció el pasado fin de semana en 'Fiesta' y que obligó a Emma García a emitir un comunicado.

Ágatha, sin mucho acierto, le dijo a Emma García que estaba viviendo "como una gitana", refiriéndose al estado "destartalado" en el que se encontraba la casa que estaba a punto de dejar. La diseñadora le explicó a la presentadora que en la casa que estaba a punto de dejar ya no tenía cocina, ni luces, ni lavabo, ni prácticamente enseres.

Las reacciones no se hicieron esperar, siendo la de Lolita Flores la más contundente: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente que desgraciadamente no puede vivir como tú porque no tienen trabajo, sean gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra pero veo que no, Agatha Ruiz de la Prada, qué decepción... Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar ni que un programa como 'Fiesta' de Telecinco no diga nada y deje ese comentario pasar por alto".

Por eso, la diseñadora ha querido disculparse por sus palabras, confesando que ha llegado a recibir amenazas por las mismas: "Ha sido una semana horrible. Todo esto empezó tontamente, aquí en Telecinco. He recibido amenazas estos días, me he sentido súper desprotegida estos días. El otro día tuve que comer en mi estudio, por primera vez en mucho tiempo, porque no me atrevía a salir de la tienda, todo lleno de periodistas".

"Lo primero y principal que quiero hacer es pedir perdón. Lo segundo que quiero hacer es decir que lo he hecho sin querer, es que no me di ni cuenta", ha comenzado. "Estaba sentada la presentadora y ella tampoco lo escuchó. Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera pedido perdón antes", sentenció.