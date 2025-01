Carlota Corredera habla sin filtros sobre las adicciones en la televisión: “He entendido a compañeros que han recurrido a la cocaína”

La presentadora Carlota Corredera habló abiertamente en el programa '59 segundos' sobre las duras realidades de las adicciones dentro del mundo de la televisión. En su intervención, la exdirectora y presentadora dejó entrever cómo la presión constante a la que se ven sometidos los profesionales del medio puede llevar a algunas personas a buscar refugio en sustancias como la cocaína. Su reflexión se produjo tras escuchar las emotivas experiencias de figuras públicas como el actor Jorge Sanz y la cantante Mai Meneses (Nena Daconte), quienes compartieron abiertamente su lucha contra las adicciones y su camino hacia la recuperación.

"Yo he entendido muchas veces que haya compañeros y compañeras que hayan tirado de eso, no solo por las heridas que puedan tener o los vacíos que quieran cubrir, sino porque realmente el ritmo de vida que se puede llevar en televisión seguramente sea un caldo de cultivo perfecto para ser adicto”, afirmó sin rodeos, poniendo el foco en uno de los grandes problemas que afectan a este sector.

La presentadora explicó cómo a veces la vida dentro de la televisión puede volverse insoportable: “Creo que lo que están haciendo estas personas es muy valiente", comentó sobre los testimonios de los invitados. "A menudo, la sociedad carece de empatía hacia los adictos, y muchas veces se les estigmatiza más de lo que deberían".

A pesar de que Carlota nunca ha probado drogas, ni duras ni blandas, se mostró comprensiva con aquellos que, bajo la presión extrema de su entorno laboral, han cedido. "Nunca he consumido cocaína, pero sí que he estado en etapas televisivas de mi vida llevando a equipos y llevando programas, sometida a una presión impresionante, y yo sí que he llegado a entender que haya gente que recurra a eso por estar al nivel que se te exige laboral o socialmente", confesó la periodista.

En una muestra de total honestidad, Corredera también compartió su propia lucha con las adicciones, revelando que tiene una relación complicada con la comida. "Me considero adicta a la comida", admitió.