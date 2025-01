Alejandra Rubio pone fin a la polémica con Jeimy Báez: “No voy a entrar en ninguna guerra”

Alejandra Rubio ha dejado claro que no tiene intención de entrar en polémicas después de que Jeimy Báez la señalara en sus declaraciones en 'Gran Hermano Dúo'. La joven acusó a Carlo Costanzia, pareja de Alejandra y padre de su hijo, de haber iniciado su relación con ella mientras aún estaba con ella.

Sin embargo, Alejandra se ha mostrado serena ante los comentarios de Jeimy y ha dejado en claro su postura: "Ha pasado un año y no voy a hablar de ella porque no la conozco, no voy a entrar en ninguna guerra porque no soy así", señaló con firmeza durante su intervención en el plató de 'Vamos a ver'.

La colaboradora de Telecinco también desmintió las acusaciones de que Carlo hubiese estado con ella por intereses personales, como insinuó Jeimy. "Lo único que tengo que decir es que hay unas declaraciones que se dieron como que Carlo estaba conmigo por necesidad, porque si no volvía a prisión. Cuando conocí a Carlo, él tenía su casa, su dinero, y eso es una tontería porque, además, se ha visto", afirmó.

Alejandra explicó que tiene plena confianza en su pareja y que no hay secretos entre ellos. "Carlo me lo cuenta todo y, por mí, esto ya está más que acabado. Ha pasado un año, tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está. No quiero entrar porque no quiero que salga y me tenga que contestar a nada", destacó.

Finalmente, la colaboradora quiso aclarar que nunca hubo solapamiento entre la relación de Carlo con Jeimy y la suya: "Eso no ha pasado nunca, jamás. Todos hemos tenido relaciones mejores, peores, buenas, malas... Siempre hay dos versiones y luego está la verdad, que son los hechos", sentenció, poniendo fin al tema de manera rotunda.