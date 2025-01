Elisa Mouliáa desmiente a Kiko Matamoros al afirmar que la actriz entrará en un reality por este enorme caché

Desde que se sentara en '¡De viernes!', Elisa Mouliáa ha acaparado cientos de titulares sobre su presencia mediática, pero ahora habría que sumar uno nuevo, según Kiko Matamoros. El colaborador de 'Ni que fuéramos' ha comentado en Canal Quickie que la actriz habría llegado a un gran acuerdo con Mediaset, en el que se incluirían varias cláusulas. Según Matamoros, "la información es que Elisa podía haber llegado a un acuerdo con Telecinco para participar en un reality que formaría parte de la negociación de su presencia en el programa".

Ante esta afirmación, Kiko explica que "Ellos [Elisa y su abogado] comparecen en plató y dicen que el caché de la intervención [en '¡De viernes!'] se va a donar el día 8M ante notario a una asociación. No estoy hablando de que no donen, yo me lo creo a pies juntillas, no hace falta que sea el 8M ni ante notario", pero Matamoros expone que esto se trataría de una estrategia.

El colaborador afirma que "si tú negocias tu presencia en un programa donde vas a donar el caché a una asociación, pero a su vez llegas a un acuerdo de participación que sería infinitamente superior en un reality, bien de baile, de cocina o de lo que sea, por un importe que podemos calcular en unos 150.000€, pues me parece que estás haciendo trampa".

Ante estas informaciones, Elisa Mouliáa, que en los últimos días está muy activa en redes sociales respondiendo a todos los ataques, ha comentando que esta información "es mentira", y que por tanto, no la veremos próximamente en ningún reality ni talent show de la cadena.