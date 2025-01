Ángel Cristo Jr. revela el grave motivo de salud que aleja a Ana Herminia Illas de 'GH Dúo'

Ángel Cristo Jr. detalló recientemente los problemas de salud que mantienen a su esposa, Ana Herminia Illas, alejada de los focos y de su habitual participación en el programa ‘GH Dúo’. Durante su intervención en el espacio ‘Límite 48 Horas’, Ángel explicó que la situación médica de su pareja requiere medidas drásticas para priorizar su bienestar.

Cristo Jr. acudió al plató del reality el pasado martes 21 de enero, donde el presentador Ion Aramendi quiso conocer más sobre la ausencia de Illas en las últimas galas. "Nos contabas que Ana Herminia no se encuentra muy bien. ¿Cómo está?", preguntó el presentador del programa. A esto, Ángel respondió: "Tiene una crisis de hipertensión. Tenemos los partes médicos del programa y los nuevos de los médicos que han estado viniendo estos días a casa".

Según Ángel, los problemas de salud de Ana Herminia han sido persistentes y preocupantes. "La hipertensión no le baja. La recomendación ha sido que vaya a ver a su cardiólogo. Le van a tener que cambiar toda su medicación porque la que tiene no le está haciendo efecto", aclaró. Por esta razón, Illas ha decidido dar un paso atrás en su vida mediática. "Se va a apartar de los medios. Se va a apartar del foco mediático, porque es lo mejor para ella".

Además, el hijo de Bárbara Rey compartió cómo esta situación ha afectado el ánimo de su esposa y de su familia. "Pues ella se encuentra ahora mismo mal. Lo principal es la salud. La salud de ella y de mi hijastra, su hija Triana, que también pasa un momento complicado debido a toda la exposición mediática", explicó el colaborador.

Aramendi también quiso confirmar si esta era la razón detrás de la ausencia de Ana Herminia en la gala del pasado domingo. Ángel, visiblemente preocupado, fue contundente: "El motivo es que Ana se encuentra realmente mal. No está preparada ni para salir a la calle. Yo tenía que quedarme con ella a cuidarla". Además, enfatizó que su papel en el programa siempre fue claro: "Yo no he sido concursante, yo estaba aquí para defenderla".

El exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ también confesó que gran parte de su tiempo lo dedica ahora a atender a su esposa. "La realidad es que estos días lo único que hago es cuidarla y estar pendiente de ella. Todo lo que podemos hacer es esto", aseguró.

Por otro lado, Aramendi quiso saber si la pareja seguía el desarrollo de ‘GH Dúo’. Ángel explicó que sí, aunque de forma limitada: "Sí, pero no lo vemos completo a veces. Depende un poco del horario. Estamos intentando que se duerma pronto, que se acueste antes. A veces lo vemos y si no lo vemos esa noche pues al día siguiente. Que es más cómodo, sin tanta publicidad".

La entrevista finalizó con un mensaje de apoyo por parte del presentador y de todo el equipo del programa. "Le deseamos a Ana Herminia una pronta recuperación. Esta es su casa, cuando quiera, las puertas están abiertas para que cuente ella sus impresiones. Dale un abrazo enorme de nuestra parte, en cualquier caso", concluyó Ion Aramendi.