Paloma San Basilio desvela un inesperado episodio con Donald Trump: “Me llamó a la habitación del hotel, pero no me quise poner”

La cantante Paloma San Basilio sorprendió a todos en ‘Espejo Público’ durante su visita este martes 21 de enero al programa. En medio de una charla distendida con Susanna Griso, la artista compartió una anécdota hasta ahora desconocida sobre un encuentro, o más bien la falta de este, con Donald Trump.

"Trump me llamó a la habitación del hotel, pero no me quise poner", confesó Paloma, refiriéndose a un episodio que ocurrió mientras realizaba una gira por Estados Unidos. Según explicó, había ofrecido un espectáculo en el que los organizadores le habían informado de la asistencia de un personaje destacado. "Era fan mío", añadió.

Este relato se enmarcó dentro de una conversación en la que se abordaron temas sensibles como el acoso en el mundo artístico, un problema que afecta a muchas mujeres dentro y fuera del espectáculo. La cantante explicó cómo vivió aquellas situaciones en su época: "En mi época, el acoso era menos agresivo", aseguró, dejando claro que las mujeres tenían más margen para decir ‘No'.

El tono del programa, sin embargo, no fue exclusivamente serio. La anécdota con Trump dejó entrever el carácter firme y decidido de la cantante, algo que Gema López no dudó en destacar: "Con esa actitud, te ahorraste muchas explicaciones si no querías mantener contacto con él".

Paloma San Basilio, que sigue activa en el panorama artístico, también aprovechó su visita para hablar sobre su próximo espectáculo en el teatro Albéniz de Madrid, que tendrá lugar el 5 de junio. Este evento será una nueva oportunidad para disfrutar de su talento y recordar por qué sigue siendo una figura icónica en la música española.