Alejandra Rubio se sincera en su regreso a ‘Vamos a ver’: "Carlo Costanzia lo sabe hacer todo mejor que yo"

Alejandra Rubio reapareció en el plató de ‘Vamos a ver’ este martes 21 de enero. La colaboradora retomó su puesto tras haberse convertido en madre primeriza el pasado 5 de diciembre, cuando dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Carlo Costanzia.

En su retorno, Rubio compartió cómo ha vivido estas primeras semanas en su nueva etapa como madre. Nada más recibirla, Verónica Dulanto le dedicó unas cariñosas palabras: "Recuperación meteórica, lo tuyo es envidiable. Como si no hubieras parido, hija mía".

Joaquín Prat no tardó en interesarse por su vida como madre reciente. "¿Cómo es vuestra nueva vida de papás? ¿El niño duerme bien?", le preguntó, a lo que Rubio contestó con sinceridad: "Depende del día, es un bebé, Joaquín". El presentador fue un paso más allá con una pregunta que generó risas en el plató: "¿Pecho o biberón?". Aunque sorprendida por la pregunta, la hija de Terelu Campos respondió: "Uy, ¿tengo que contestar esto? Qué malos sois. Le estoy dando biberón por una serie de circunstancias".

En el plató también se habló del parecido del bebé, un tema habitual en estas conversaciones. "Tiene caras de mi suegro muchas y de mi padre también", explicó Rubio con una sonrisa. Además, Verónica Dulanto quiso saber cómo organizaban los turnos para atender al pequeño, mencionando la dificultad de las tomas nocturnas: "Yo creo que la peor toma es la de las 3 de la mañana, te parte toda la noche". Rubio reconoció que, aunque intenta hacerlo todo ella, su pareja también se implica: "Soy muy pesada de que lo quiero hacer todo yo, pero Carlo se levanta igual. Él se queda a mi lado y me da apoyo moral".

En tono jocoso, Dulanto le preguntó si confiaba en Carlo para las tareas del bebé. Rubio confesó: "Él dice que estoy en modo espía, pero no tengo ninguna razón. Porque él sabe hacer todo mucho mejor que yo".

La conversación también giró en torno al papel de las abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. Rubio aclaró la decisión que tomaron como familia: "La decisión que tomamos nosotros es que solo iban a ir a verle los abuelos y ya está. Mi madre estaba allí todos los días y Mar escribe siempre y la hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis. Yo he hecho mucho porque la prensa no nos pille".